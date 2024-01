Miliardárka (31) chce rozdať časť svojho mega majetku: Toto rozhodne, kto dostane jej peniaze

(Zdroj: profimedia.sk)

Viedenčanka Marlene Engelhornová (31) je potomkom Friedricha Engelhorna, ktorý založil nemeckú chemickú a farmaceutickú spoločnosť BASF. V septembri 2022 jej zomrela stará mama Traudl Engelhorn-Vechiattová, po ktorej zdedila obrovský majetok. Americký časopis Forbes ho odhadol na 3,8 miliardy eur. "Zdedila som majetok a teda aj moc bez toho, aby som pre to niečo urobila. Štát z neho nechce ani dane," povedala.

Rakúsko totiž zrušilo daň z dedičstva v roku 2008 a je jednou z mála európskych štátov, ktoré neuplatňujú ani daň z úmrtia. Tridsiatnička to považuje za nespravodlivé. Preto sa rozhodla vytvoriť skupinu Dobrá rada pre prerozdeľovanie, ktorá jej má pomôcť rozdeliť 25 miliónov eur. Tvoriť ju má päťdesiat Rakúšanov nad šestnásť rokov. Pred pár dňami začali prichádzať pozvánky do poštových schránok náhodne vybraných občanov. Pre prípad, ak by niekto z nich odmietol, vyberú aj pätnásť náhradníkov, píše BBC.

"Ak politici nebudú robiť svoju prácu a prerozdeľovať, potom budem musieť rozdeliť svoje bohatstvo sama. Mnohí ľudia majú problém vyžiť z príjmu z plného pracovného úväzku a platia dane z každého eura, ktoré zarobia. Považujem to za politické zlyhanie. A ak zlyhá politika, potom sa s tým musia občania vysporiadať sami," vysvetlila Marlene.

Christoph Hofinger ako výkonný riaditeľ inštitútu Foresight túto iniciatívu podporuje. Uviedol, že rada, ktorá bude prerozdeľovať peniaze, bude zložená z ľudí zo všetkých vekových skupín, spolkových krajín, sociálnych vrstiev a prostredí. Jej členovia budú požiadaní, aby "prispeli svojimi nápadmi s cieľom spoločne vypracovať riešenia v záujme celej spoločnosti". Vybraní Rakúšania sa od marca do júna tohto roka viackrát stretnú s akademikmi a organizáciami občianskej spoločnosti v Salzburgu. Dostanú 1 200 eur za každý víkend, ktorého sa zúčastnia. Engelhornová nemá právo veta. Ak skupina nedokáže prísť s prijateľným rozhodnutím a jej členovia sa nedohodnú na tom, čo s finančnou čiastkou urobia, potom sa vráti dedičke.

Nie je tiež úplne jasné, aká časť dedičstva bude rozdaná. Ešte v roku 2021 pred babkinou smrťou Marlene vyhlásila, že chce z neho minúť aspoň 90 percent, pretože neurobila nič pre to, aby si ho zaslúžila a mala len šťastie, že sa dobre narodila. Jej poradcovia neuviedli, koľko peňazí si nakoniec ponechá. Zatiaľ sa vie iba to, že pôjde o určitú finančnú rezervu.