Ľudí pobúrila FOTO populárnych plaviek: Keď zbadali, kto v nich pózuje... ženy totálne zúria!

GOLD COAST - Značka plaviek, ktorú vlastní populárna fitness influencerka, vyvolala na Instagrame búrlivú diskusiu. Mnohým prekážalo, že nový model propagoval muž. Ten ale tvrdí, že ak to ľuďom vadí, nie je to jeho problém. Rovnaký postoj zaujala aj samotná značka.

Značka Moana Bikini, ktorú vlastní populárna fitness influencerka Karina Irbyová, sa na sociálnych sieťach stala hitom. Značka už nazhromaždila viac ako pol milióna sledovateľov a verných zákazníkov po celom svete. Nedávne propagačné zábery však vyvolali zmiešané reakcie. Mnohým totiž prekáža, že v dámskych plavkách pózuje muž. Vo videu vidno modela Jakea Younga, ktorý má na sebe jednodielne plavky.

"Prepáčte, ale toto nie je spôsob, ako posilňovať postavenie žien. Toto opäť dáva mužom nad nami moc a hovorí, že to robia lepšie," napísala jedna z nespokojných komentujúcich. "Naše bezpečné priestory, naša identita a teraz naša móda. Je mi ľúto, že podporujete čokoľvek, čo sa vám páči, ale nesúhlasím s mužmi v dámskych plavkách a so snahou predávať to ženám. Som verná zákazníčka už desať rokov, ale končím," uviedla ďalšia žena.

Model Jake reagoval na negatívne komentáre, keď povedal, že nikdy netvrdil, že je žena a že tento príspevok jednoducho posilňuje menšinu, za ktorú je vďačný. "Vaša nenávisť je odrazom vašej vlastnej neistoty, nie mojej," argumentoval. Výrobca plaviek tiež obhajuje svoje rozhodnutie. "Ak vás Jake v našich bikinách tak rozčuľuje, máme pocit, že to môže byť váš problém," vyjadrila sa firma v komentári.