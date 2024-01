Vedci odhalili nečakanú črtu PSYCHOPATOV: Pozrite sa na svoje prsty! Máte ich takéto?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BAZILEJ - Vedci analyzovali prsty dobrovoľníkov, ktorí trpia diagnostikovanými psychiatrickými problémami. Chceli totiž zistiť, či by mohla ich diagnóza súvisieť s nejakými vonkajšími znakmi. O svojich prekvapujúcich zisteniach informovali v odbornom časopise The Journal of Psychiatric Research.