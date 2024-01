Experti varujú: Týchto šesť druhov HMYZU nezabíjajte! Páchate tým viac škody než úžitku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nikto nechce, aby sa do jeho príbytku nasťahovali škodcovia. Nie všetkých je ale vhodné zneškodniť. "Vo všeobecnosti je vždy dôležité najprv identifikovať konkrétneho škodca, s ktorým máte čo do činenia a porozumieť jeho ekologickej úlohe predtým, ako podniknete ďalšie kroky," vysvetlil odborník na kontrolu hlodavcov a hmyzích škodcov zo spoločnosti Fantastic Services Mihail Velev pre magazín Best Life. Niektoré druhy hmyzu zohrávajú v ekosystéme dôležitú úlohu a môžu dokonca pomôcť udržať váš domov bez škodlivejších škodcov.

Bzdochy

Bzdocha je svetlohnedý hmyz oválneho alebo štítovitého tvaru, ktorý dosahuje dĺžku dva centimetre a má tri nohy na každej strane. Je bežným neželaným návštevníkom interiéru, najmä na jeseň, keď vstupuje do domov a hľadá teplé miesto, kde by sa mohla schovať. Bzdochy by však nemali zabíjať, pretože môžu pri tom vylúčiť nepríjemný zápach. Šéf firmy na ničenie škodcov Smith's Pest Management Zachary Smith uviedol, že bzdochy vydávajú štipľavý zápach aj vtedy, keď sa cítia byť ohrozené. Najlepšie preto urobíte, ak ich vynesiete von z domu.

Stonožky

Tento mnohonohý hmyz robí vášmu domovu viac prospechu, než by ste si mysleli. "Majitelia domov by sa nemali zbavovať stonožiek, pretože zabíjajú iných škodcov," uviedol Richard Estrada z firmy na ničenie škodcov ATCO Pest Control. Stonožky domové sa živia iným hmyzom, ako sú pavúky a mole, ktoré môžu byť škodlivé pre vás alebo vašich blízkych. Neničia konštrukciu vášho domu a neohrozujú ani vaše zdravie. Neprenášajú žiadne škodlivé choroby a nezožierajú drevo v domácnosti. Okrem toho si nestavajú žiadne hniezdo, takže po sebe nezanechávajú neporiadok.

Lienky

Odborníci sa zhodujú v tom, že zabíjanie lienok je veľkou chybou, keďže môžu byť obrovskou pomocou pre vašu záhradu. Stravujú sa totiž škodlivými škodcami ako vošky, roztoče a šupinatým hmyzom, čo z nich robí prirodzených ničiteľov škodcov. Zabíjanie lienok môže narušiť jemnú rovnováhu ekosystému vašej záhrady, čo vedie k nárastu škodlivého hmyzu. Lienky môžete prilákať nasadením kvetov bohatých na nektár, ako sú nechtíky.

Včely medonosné

Asi nikoho neprekvapí, že včely medonosné sa nemajú zabíjať, pretože ich výhody ďaleko prevažujú nad akýmikoľvek možnými škodami. Opeľujú kvety a plodiny a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje jedlo pre ľudí - med. Tiež napomáhajú opeľovaním a rastu iných potravín, ktoré jeme, najmä ovocia a zeleniny. "Ak vo svojom obytnom priestore nájdete včelu, skúste ju radšej jemne usmerniť von, než jej ublížiť," odporučil Velev. Ak ich hniezdo predstavuje bezpečnostné riziko, je potrebné zavolať skúsených odborníkov, ktorí ho bezpečne odstránia.

Modlivky

Populácia modlivky sa zmenšuje, takže ak nejakú uvidíte, nezabíjajte ju. Nie je pravdepodobné, že by ste ich v dome našli veľa, pretože do ľudských príbytkov vstupujú len zriedkavo. Tieto vzácne stvorenia sú neškodné pre ľudí, no nie pre iný hmyz.„Modlivky sú impozantní lovci, ktorí sa živia hmyzom, ako sú mory, muchy a komáre. Hrajú kľúčovú úlohu pri kontrole populácie iného hmyzu a fungujú ako prirodzená forma kontroly škodcov.

Pavúky

Strach a fóbia zohrávajú významnú úlohu v tom, ako mnohí vnímajú pavúky. Pravdou ale je, že len veľmi málo druhov pavúkov predstavuje pre ľudí riziko uhryznutia. Ich výhody v ekosystéme ďaleko prevyšujú riziká, ktoré predstavujú. Pavúky sa živia širokou škálou hmyzu vrátane komárov a múch, čím znižujú celkovú populáciu škodcov vo vašom dome. Ak nechcete, aby sa dostali dnu, utesnite praskliny okolo okien a dverí a pravidelne čistite oblasti, kde sa môžu hromadiť pavúčie siete.