Turistke na Bali ostali oči pre plač: Pozrite, akú hrôzu jej vyviedla opica! Veľmi krutá lekcia

(Zdroj: Instagram/idiots_inbali)

BALI - Divoká opica na indonézskom ostrove Bali zničila cestovný pas turistke, ktorá pri pohľade na to, čo sa deje, ostala absolútne zdesená. Ktovie, ako sa jej teraz podarí dostať sa domov, no jedno je jasné - keď sa tak stane, môže ísť rovno na políciu a požiadať o vydanie nového.

Trpkú príchuť bude mať určite dovolenka pre nemenovanú mladú turistku, ktorá nedávno navštívila Bali. Prišla tam totiž o pas. Video incidentu sa objavilo na stránke "Idioti na Bali" na Instagrame. Zachytáva, ako sa dievčina snaží získať späť svoj cestovný doklad, ktorý sa nevedno ako dostal do rúk opice. Tá ho však odmietla vrátiť a vytrhla z neho niekoľko strán. Jeho majiteľke už ostali len oči pre plač.

Užívatelia vyjadrili v komentároch svoje názory na túto nepríjemnú záležitosť. "Nehrajte sa s ganstrom," uviedol jeden. Ďalších zaujímalo, prečo vôbec turistka brala svoj pas do opičieho výbehu. No a jedna osoba to poňala pragmaticky, keď poznamenala: "Aspoň má videodôkaz o tom, čo sa stalo a môže ho ukázať pri odchode z krajiny."