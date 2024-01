Sen, ktorý sa mnohým ľuďom sníva v JANUÁRI: Nepodceňujte ho! Vieme, čo znamená

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keďže sa začína ďalší rok, tak je pravdepodobné, že váš zápisník je plný vecí, ktoré chcete splniť v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Či už ide o zdravšie stravovanie, cvičenie, povýšenie v práci alebo len o život v prítomnosti. Ozubené kolieska vášho mozgu sa krútia a vy sa snažíte nájsť spôsob, ako sa dostať o krok bližšie ku svojim cieľom. Práca môže byť to posledné, na čo myslíte, keď ležíte v posteli a snažíte sa zaspať. Je však veľmi pravdepodobné, že sa vám o nej bude snívať. Ak máte sen o tom, že ste dostali výpoveď alebo ste urobili chybu, ktorá ukončila vašu kariéru, môže to mať hlbší význam v širšom kontexte vášho života.

(Zdroj: Getty Images)

Britská novinárka a vykladačka snov Theresa Cheungová vo svojej knihe "The Dream Dictionary" (Slovník snov) vysvetľuje, že ak vám sny súvisiace s prácou spôsobujú úzkosť, môže to odrážať neistotu, strach zo zlyhania a syndróm podvodníka v reálnom svete. Nemusí to však byť iba zlé. Vaša myseľ vás totiž často privedie k najhoršiemu scenáru, aby vás posilnila a pomohla vám zabojovať o lepšie výsledky. Podľa Cheungovej môže byť tento typ snov skvelým podnetom, aby ste sa uistili, že ste lepšie pripravení na veci súvisiace s výkonom povolania, uviedla pre Metro. V reálnom živote z nich môžete byť nervózni, lebo nechcete, aby sa veci zvrtli tak, ako to bolo vo vašom sne.

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

"Výpoveď z práce má podobný výklad ako sny o omyloch, ktoré ukončujú kariéru, hoci v tomto prípade vám sen tiež pripomína, že niektoré veci sú mimo vašej kontroly. Zmeňte, čo môžete a prijmite, čo zmeniť nemôžete," poradila odborníčka, ktorá povzbudila ľudí, aby si pestovali "vnútorný pokoj a šťastie, pretože to vám nikto nemôže vziať".