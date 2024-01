Vedci odhalili, aké hrozivé zmeny spôsobuje dlhodobý COVID-19 v tele: Extrémne nepríjemné problémy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN -Mnohí ľudia s dlhotrvajúcimi zdravotnými komplikáciami v nadväznosti na ochorenie COVID-19 sa po cvičení cítia unavení a trpia bolesťami. Vedci teraz tvrdia, že zistili, prečo to tak je. Na vine sú biologické zmeny ako vážne poškodenie svalov, mitochondriálne problémy a prítomnosť mikrotrombov v tele, ktoré dlhodobý covid sprevádzajú, uviedol denník The Guardian.

"Naozaj sa potvrdzuje, že v tele sa pri tejto chorobe deje niečo zlé," uviedol autor štúdie Rob Wüst z amsterdamskej univerzity Vrije. Predpokladá sa, že len v Británii trpia takzvaným dlhým covidom asi dva milióny ľudí a u mnohých z nich dochádza k zhoršeniu príznakov počas niekoľkých týždňov po jedinom cvičení.

(Zdroj: Getty Images)

Štúdia zverejnená v odbornom časopise Nature Communications zahŕňala 25 pacientov s dlhým covidom, ktorí uvádzali, že po cvičení pociťujú malátnosť, a 21 ľudí, ktorí chorobu tiež prekonali, ale plne sa zotavili. Žiadny z účastníkov nebol s covidom hospitalizovaný, pričom všetci boli predtým, ako sa nakazili, fit, zdraví a boli v produktívnom veku. Každý z účastníkov strávil desať až pätnásť minút na rotopede a týždeň pred aj deň po ňom im boli odobraté vzorky krvi a vykonaná biopsia kostrového svalstva. Hoci medzi jednotlivými pacientmi boli značné rozdiely, v priemere mali tí s dlhým covidom menšiu cvičebnú kapacitu ako zdraví účastníci.

Keď vedci analyzovali vzorky tkaniva odobraté pred cvičením, zistili, že osoby s dlhým covidom mali vo svaloch väčší podiel bielych vlákien než zdraví účastníci. Tieto vlákna obsahujú menej štruktúr produkujúcich energiu, takzvaných mitochondrií, a menej kapilár. Tiež sa zistili známky toho, že mitochondrie u ľudí s dlhým covidom nepracujú tak dobre ako u zdravých účastníkov. Tieto zistenia podľa Würsta čiastočne vysvetľujú, prečo majú ľudia s dlhým covidom horšiu schopnosť cvičiť.

(Zdroj: Getty Images)

Porovnanie vzoriek odobratých pred a po jazde na rotopede odhalilo, že u osôb s dlhým covidom sa po cvičení zhoršila funkcia mitochondrií. Po cvičení mali oveľa viac poškodených tkanív a známok toho, že sa telo pokúša o opravy. "To môže vysvetľovať napríklad bolesti svalov, ktoré títo pacienti po cvičení pociťujú," povedal Wüst. Zdôraznil, že ľudia trpiaci dlhodobým covidom by preto nemali podstupovať intenzívne cvičenia, pretože to poškodzuje svaly, zhoršuje metabolizmus a môže to vysvetľovať, prečo cítite svalovú bolesť a únavu až niekoľko týždňov po cvičení. Ďalším faktorom však môže byť aj pretrvávajúci zápal v tele.