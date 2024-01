Mamička prichytala náruživú dvojicu pri sexe v kaviarni: Veď to mohla vidieť jej trojročná dcéra!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DUNSTABLE - Žena na toaletách kaviarne Costa Coffee v meste Dunstable neďaleko Londýna prichytila náruživú dvojicu priamo pri čine. Nehanebný incident ju pobúril o to viac, že v kaviarni bola v tom čase aj so svojou trojročnou dcérou. O nepríjemnom zážitku informovala v príspevku na Facebooku.

Katie Wilkinsová zostala rozzúrená po tom, ako vošla na WC v kaviarni a prichytila tam neznámych milencov pri sexe. V príspevku zverejnenom v skupine "Spotted: Dunstable" na Facebooku vyjadrila svoje pobúrenie. "Krásne prekvapenie, prichytiť dvoch mladých ľudí, ktorí sexujú na toaletách Costa, zatiaľ čo som tam bola s mojou malou dcérou. Také potešenie, že nechali na zemi obaly od kondómov."

(Zdroj: Getty Images)

V Dunstable sú tri prevádzky Costa Coffee, z príspevku nie je jasné, v ktorej z nich sa incident odohral. Napriek šokujúcej povahe toho, čoho bola mamička svedkom, ľudia v komentároch vyzdvihli najmä fakt, že pár použil ochranu. "Mali ochranu, to je jeden plusový bod," poznamenal jeden z komentujúcich. Iný zas vyjadril svoje znechutenie, keď sa spýtal: "Kde je dnes morálka?"

Viacerí užívatelia chápali Wilkinsovej rozrušenie. "Áno, je to vzrušujúce mať sex v takýchto situáciách, úplne to chápem. Som ale rodič a bol by som zhrozený, keby som sa ocitol v takej situácii so svojou dcérou," uviedol jeden muž.