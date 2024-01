Experti z NASA prehovorili o stratenom asteroide: Zasiahne v roku 2024 Zem?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hovorca NASA pre Evening Standard povedal, že nie sú známe žiadne hrozby dopadu asteroidov na Zem kedykoľvek v nasledujúcom storočí. Vesmírna agentúra a jej partneri usilovne sledujú oblohu, aby našli, sledovali a kategorizovali asteroidy a objekty v blízkosti Zeme vrátane tých, ktoré sa k nej môžu priblížiť. "Dôležitou poznámkou je, že planetárni vedci definujú priblíženia k asteroidom, ktoré sa nachádzajú do vzdialenosti 48 miliónov kilometrov od obežnej dráhy Zeme, ako blízke."

(Zdroj: Getty Images)

Čím väčší je asteroid, tým ľahšie ho odborníci na planetárnu obranu nájdu, čo znamená, že ich obežné dráhy okolo Slnka sú zvyčajne veľmi dobre známe. Správa o nedávnych blízkozemských asteroidoch od NASA z novembra minulého roka odhaľuje, že 13 asteroidov sa k nám za posledných 30 dní priblížilo bližšie ako je Mesiac a tento počet sa za posledný rok zvýšil na 110. Napriek tomu NASA nevydala žiadne varovania.

A čo viac, v roku 2019 boli zverejnené správy varujúce pred apokalyptickou udalosťou, ktorá by mohla nastať v dôsledku nárazu FT3 na Zem. Experti tvrdili, že táto kolízia by mohla zasiahnuť našu planétu v októbri 2019, čo sa očividne nestalo. Asteroid s priemerom 341 metrov má 89 potenciálnych dopadov uvedených na monitorovacej tabuľke NASA v období od 3. októbra budúceho roka do 4. októbra 2119. Až na to, že každý z nich má na Turínskej stupnici hodnotenie 0. NASA teda asteroid 2007 FT3 nepovažuje za nebezpečenstvo a tvrdí, že pravdepodobnosť kolízie so Zemou je nulová alebo je taká nízka, že je v skutočnosti nulová.