Astrologička sa podelila o novoročné predsavzatia podľa znamení zverokruhu: Súhlasíte s jej výberom?

Ilustračné foto

USA – Veľa ľudí začína nový rok predsavzatiami. Ak by ste to radi vyskúšali vy, no neviete, aké predsavzatie si vybrať, môžete sa inšpirovať zoznamom astrologičky. Tá prezradila, aké predsavzatia by si mali dať jednotlivé znamenia zverokruhu.

Novoročné predsavzatia majú korene v starovekej Mezopotámii, keď asi pred štyritisíc rokmi Babylončania začali oslavovať nový rok sľubmi bohom. Význam predsavzatí sa odvtedy zmenil, no mnohí si bez nich stále nedokážu predstaviť oslavu nového roku. Ak patríte medzi týchto ľudí, môžete sa pri výbere inšpirovať zoznamom novoročných predsavzatí pre každé znamenie zverokruhu, ktorý ponúkla astrologička Reda Wigleová.

(Zdroj: Getty Images)

BARAN (21.3. – 19.4.): Spomaľte

Ako ohnivé znamenie zverokruhu je Baran charakteristický svojimi prchkými reakciami. Často rád okamžite uspokojuje svoje potreby a túžby. „Avšak praktizovaním trochu oneskoreného uspokojenia získate lepšie pochopenie svojej vlastnej túžby,“ uviedla Wigleová. Astrologička odporúča napríklad dlhé prechádzky namiesto rýchleho behu či zapísanie sa na kurz namiesto toho, aby ste si všetko rýchlo vyhľadávali na internete.

BÝK (20.4. – 20.5.): Odpustite nepriateľovi

Býk je známy tým, že má rád stabilitu. Wigleová vysvetlila, že vďaka odpusteniu môžete nadobudnúť novú, lepšiu stabilitu vo svojom živote. Stačí, keď odpustíte jednej osobe, voči ktorej cítite nevraživosť. „Nemusíte to robiť verejne, ani dať osobe vedieť, že ste upustili od svojej nevôle,“ uviedla astrologička. Myslite na danú osobu a vzdajte sa myšlienky nevraživosti.

(Zdroj: Getty Images)

BLÍŽENCI (21.5. – 20.6.): Nechajte telefón doma

Blíženec je plný kreatívnych a nových nápadov. Ich realizáciu však často naruší nedostatok sústredenia. Ak podľa astrologičky necháte telefón doma aspoň jeden deň v týždni, budete sa môcť viac koncentrovať a vidieť aj to, čo si možno inak nevšimnete. „Vydajte sa na prechádzku bez cieľa a žasnite nad tým, čo zaplavuje vašu myseľ a skríži vašu cestu,“ dodala Wigleová.

RAK (21.6. – 22.7.): Prestaňte si predstavovať záhubu

Ako znamenie hlbokého citu a bezodnej predstavivosti je pre Raka ťažké prestať premýšľať o katastrofických a negatívnych scenároch – buď zo strachu a úzkosti, alebo z túžby ovládať svoju reakciu na nekontrolovateľný svet. „V oboch prípadoch podkopávate svoju vlastnú silu, keď neveríte, že najlepší možný scenár je nielen možný, ale aj pravdepodobný,“ uviedla Wigleová.

LEV (23.7. – 22.8.): Buďte mentorom

Lev má schopnosť podnietiť život v iných. Gregory Nagy, profesor klasiky na Harvardskej univerzite, uviedol: „Mentor je niekto, do koho ľudia vštepujú hrdinskú mentalitu. Neviem si predstaviť žiadne iné znamenie, ktoré by dokázalo presvedčiť ostatných o ich vlastných schopnostiach ako Lev.“

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Getty Images)

PANNA (23.8. – 22.9.): Starajte sa o seba

Astrologička tvrdí, že sa nemusíte namáhať, aby ste si zaslúžili lásku. Vaša hodnota nie je viazaná na to, čo môžete poskytnúť. „Keď sa staráte o druhých, strácate zodpovednosť voči sebe,“ uviedla Wigleová. Nový rok preto venujte starostlivosti o vlastné potreby a túžby.

VÁHY (23.9. – 22.10.): Nebojte sa konfliktov

Žiadne znamenie nie je také civilizované ako Váhy. Do sveta plného nepekných vecí prináša noblesu. „Rovnováha nie je absencia konfliktu, ale jeho riešenie. Bojíte sa následkov tvrdých právd a surových emócií, obávate sa, že ich vypustenie bude znamenať stratu kontroly,“ prezradila Wigleová. Ak si však nedovolíte škaredú katarziu, nikdy nespoznáte skutočné uvoľnenie alebo absolútne prijatie.

(Zdroj: Getty Images)

ŠKORPIÓN (23.10. – 21.11.): Povedzte niekomu tajomstvo

Škorpión je znamením extrémov. Je schopný stáť v tme a čeliť tieňovým komorám ľudského srdca. „Napriek tomu, že ste strážcami tajomstiev častejšie ako tí, ktorí ich odovzdávajú, ste pripútaní k silovej dynamike, ktorá neumožňuje skutočnú intimitu,“ uviedla astrologička. Z tohto dôvodu odporúča prezradiť niekomu niečo, čo o vás nevie každý. Pokojne môžete začať niečím malým.

STRELEC (22.11. – 21.12.): Buďte diplomat, nie diktátor

Strelec je vyznávačom pravdy a mysliteľom, ale jeho vznešené posolstvo sa často stratí v netaktnom doručení. To môže často druhých viesť k myšlienke, že Strelec je chladné znamenie, ktoré sa príliš nestará o pocity iných. V skutočnosti to tak ale nie je. V novom roku by ste preto mali popracovať na citlivejšej komunikácii so svojím okolím.

KOZOROŽEC (22.12. – 19.1.): Rešpektujte svoj odpočinok

Kozorožec ide tvrdo za svojím a často zabúda na prirodzený odpočinok. „Odpočinok nie je odmena – je to v skutočnosti podstatná časť procesu stvorenia, vzostupu, života, obnovy,“ vysvetlila Wigleová. Doprajte si preto viac pokoja, ktorý potrebujete viac, ako si myslíte.

(Zdroj: Getty Images)

VODNÁR (20.1. – 18.2.): Plánujte čas osamote

Priestor, ako konečná hranica a obnovujúci koncept, je pre Vodnára dôležitý. Toto vzdušné znamenie často túži po samote, no má rád aj pocit blízkosti. Často to vedie k tomu, že sa v dave cíti osamotene, stará sa o každého abstraktným spôsobom, pričom sa mu nedarí spojiť sa v „hmatateľnom svete“. Riešením by mohlo byť pravidelné trávenie času osamote, kedy si doprajete priestor na to, aby ste robili to, čo vás teší.

RYBY (19.2. – 20.3.): Naučte sa povedať „nie“

Ryby sa často obetujú pre druhých a sú schopné potlačiť svoje vlastné potreby a túžby. To ale niekedy môže zájsť príliš ďaleko, čo vedie k pocitu zahltenia. Aj preto by sa mali naučiť povedať „nie“ ľuďom a príležitostiam, ktoré im nedovoľujú rozvíjať svoju jedinečnú osobnosť.