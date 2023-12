Žena chcela zabaviť deti a pustila im videá na svokrinom mobile: Pikantné odhalenie o mame jej priateľa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena vysvetlila, že momentálne žije s rodinou svojho partnera. Raz sa starala o svojho synovca a neter. Chcela im pustiť videá na YouTube na svokrinom telefóne. Netušila však, že odhalí jej pikantnú neveru. Omylom si prečítala textovú správu od svokrinho šéfa s explicitným sexuálnym obsahom.

"Moja švagriná bola v tom čase so mnou a tiež si prečítala správu. Svokra je stále vydatá. O ničom sme jej nepovedali. Nepovedala som to ani svojmu priateľovi a nemám pocit, že by som to mala robiť. Čo mám robiť? Ignorovať, že som si prečítala správu?" zdôverila sa žena.

Fanúšikovia podcastu sa podelili o svoje názory. "Nič nikomu nehovorte," poradil jeden z komentujúcich. "Tie správy neboli určené vám. Ignorujte to. Zabudnite na to," pridal sa ďalší. Viacerí ľudia vyjadrili názor, že so svokrou by sa mala porozprávať ženina švagriná. "Porozprával by som sa so švagrinou a vaším partnerom a potom by som svokru oslovil spoločne s nimi. Úprimnosť je najlepšie riešenie," napísal niekto iný.