Inštalatér radí: Tieto tri druhy POTRAVÍN nikdy nehádžte do drezu! Môže vás to vyjsť draho

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BALTIMORE - Určite sa aj vám niekedy stane, že kúsky jedla skončia namiesto odpadkového koša v dreze. Skupina inštalatérov ale tvrdí, že v takomto prípade hrozí riziko upchatia odpadu. Prezradili, ktoré tri potraviny by ste v žiadnom prípade nemali dávať do drviča odpadu.

Vo videu zverejnenom na TikToku zamestnanec spoločnosti Prime Plumbing v americkom Baltimore vysvetľuje, že drvič odpadov by ste mali používať až po tom, ako z drezu odstránite čo najviac jedla. Zabraňuje to totiž upchávaniu odtokových potrubí a hromadeniu jedla. Zároveň upozornil, obzvlášť ktoré položky musia vždy ísť do koša.

Vaječné škrupiny

Keďže vytvárajú veľmi drobný zrnitý odpad, ktorý sa dokáže prilepiť na akýkoľvek kal v potrubí, rýchlo spôsobujú upchatie. Preto ich nikdy nesplachujte do odtoku.

Ryža alebo čokoľvek škrobové

Tieto potraviny sú podľa inštalatérov lepkavé, rozťahujú sa v potrubiach a absorbujú vodu. Do drviča odpadu by ste preto nemali dávať šupky zo zemiakov, chlieb, cestoviny ani ryžu. "Ak niečo také dáte do umývadla, nezáleží na tom, či máte alebo nemáte drvič odpadu, môže to spôsobiť upchatie."

Kuracie kosti

Majú príliš vysokú hustotu a pri likvidácii odpadu sa úplne nerozložia. Hádzanie kuracích kostí do drezu môže spôsobiť otupenie alebo prasknutie čepele na likvidáciu odpadu, čo bude pravdepodobne viesť k drahej oprave.