Hnevá vás, že na SELFIE vždy vyzeráte hrozne? Málo známy trik, ktorým fotky posuniete na vyšší level

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak ste sklamaný z vašich selfie, ktoré si robíte iPhonom, pomôcť vám môže rada moderátorky podcastu "Two Broke Chicks". Tým, ktorí márne hľadajú odpoveď na otázku, prečo aj pri peknom selfie zábere po uložení fotky do galérie vyzerajú ako Shrek, odporúča, aby si skontrolovali nastavenia vo svojom zariadení. Predný fotoaparát telefónu totiž automaticky prevracia (invertuje) fotku. Našťastie ale existuje trik, ktorý to umožňuje napraviť. Stačí, ak prejdete do nastavení a zapnete funkciu "Mirror Front Camera". Podľa Alex "zachová fotografiu tak, ako ju vidíte, keď sa odfotíte".

Jej video nazbieralo viac 155 000 videní. Mnohí priznali, že o existencii tejto funkcie nemali ani tušenia. "Hnal som sa k telefónu, aby som si overil fakty. Nikdy som si to nevšimol. Už som si zmenil nastavenia! Vďaka," napísal jeden užívateľ. Druhý ocenil užitočnú radu so slovami, že sa mu práve mení život. Ďalšia osoba uviedla: "Vďaka, lebo vždy vyzerám ako Shrek. Dúfam, že tento tip funguje!"