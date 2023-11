Šok kamarátok po príchode do hotela na dovolenke: Vošli do izby a zbadali... len pre MENEJ HANBLIVÝCH!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

AMSTERDAM - Kamarátky sa spoločne vybrali na výlet, no po príchode do hotelovej izby zostali ohromené. Ani vo sne by ich nenapadlo, že sprchu nájdu priamo uprostred hlavnej izby. Jedna z nich nahrala tento bizarný úkaz na video, ktoré zverejnila na TikToku.

Thai Jeavonsová s priateľkou sa vydali na výlet do Amsterdamu, kde sa stali svedkami niečoho veľmi netradičného. Po príchode do hotela Fletcher zostali v úžase, keď zbadali sprchu. Na videu je zachytená posteľ, ktorá je obrátená ku sklenej konštrukcii v strede miestnosti - sprche. Jedna zo žien vošla dnu, aby ukázala, ako málo súkromia sprcha poskytuje. "Keď si rezervujete luxusný hotel v Amsterdame a sprcha je uprostred izby," okomentovala Thal svoje ubytovanie. Cena izby za noc sa vo Fletcher pohybuje od 42 eur a viac.

Mnohým ľuďom sa, paradoxne, video páčilo, jeden užívateľ prirovnal jedinečnú sprchu k scéne vo filme Charlie a továreň na čokoládu, kde Augustus Gloop uviazol v čokoládovej tube. Ďalší to prirovnali k scénam z Hunger Games.

Iní priznali, že by im súkromie chýbalo. "Určite by som urobila predstavenie pre svojho manžela, ale mám klaustrofóbiu, takže si nie som istá, aké dobré by to predstavenie bolo," napísala jedna komentujúca. "Prinútila by som svojho priateľa ísť von alebo do baru, kým by som mu nenapísala, že sa môže vrátiť," pridala sa ďalšia.