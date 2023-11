VIDEO, ktoré vás chytí za srdce: Retriever smutne stojí pri plote a čaká, kým sa s ním niekto zahrá

(Zdroj: TikTok/platinumdeal)

LOS ANGELES - Video zachytávajúce zlatého retrievera, ako čaká, kým sa s ním niekto zahrá, sa stalo hitom. Pohľad na jeho smutný výraz hovorí za všetko a ak ste čo i len trochu milovníci psov, určite by ste sa pri ňom pristavili aj vy, aby ste mu urobili radosť.

Američanka menom Ja'NashaC šla po ulici, keď si všimla psa, ako bezradne stojí za bránkou s hlavou strčenou v plote a loptičkou v papuli. Zjavne čakal na niekoho, kto poteší jeho psiu dušu a zahrá sa s ním. "Tento pes čakal na niekoho, kto by sa pri ňom pristavil a on mohol aportovať," okomentovala dievčina svoje video zverejnené na TikToku.

Ako vidno, neodolala, retrieverovi zobrala loptičku a hodila mu ju. Ten jej ju s nadšením doniesol späť. Video zaznamenalo už vyše 700-tisíc zhliadnutí. "To bolo od teba také milé. Vyzeral, že sa poriadne nudí. Zlepšila si mu deň," okomentoval ho jeden užívateľ.

Kynológovia zdôrazňujú potrebu hrania hier so psami, pretože ich to mentálne stimuluje. Aport je dôležitý na pri šteňatách, pretože sa tak naučia poslušnosti a tomu, že vrátiť vec majiteľovi sa oplatí. Hranie so psami im taktiež pomáha spaľovať nadbytočnú energiu, ktorá sa v nich zvykne nahromadiť, keď sú zavretí niekde v interiéri.