Bizarný inzerát na jednoizbový byt vyvolal búrlivé reakcie: Zákaz sexu! Tu by ste bývať určite nechceli

Jednoizbový "dizajnový mikro apartmán" je k dispozícii za 370 dolárov (222 eur) týždenne v Yeerongpilly, južnom predmestí Brisbane. "Každý apartmán je určený len pre jednu osobu kvôli obmedzeniam rady a riziku požiaru. Hostia môžu nájomcu navštíviť, ale nemôžu zostať cez noc," píše sa v inzeráte.

Podivná požiadavka vyvolala na sociálnych sieťach hysterickú reakciu. "Austrálski prenajímatelia doslova zakazujú sex vo svojich apartmánoch," skonštatovala jedna užívateľka. Iní komentujúci kritizovali toto opatrenie ako prehnané, pričom mnohí spochybňovali, či je právne vymožiteľné. "Vrátili sa do čias feudálneho panstva... žiadna radosť," napísal jeden z komentujúcich.

Keďže však veľkostne ide o skôr o prenájom izby než celého bytu, nariadenia mestskej rady v Brisbane stanovujú, že celú budovu pozostávajúcu z piatich jednotiek nesmie obývať viac ako päť ľudí. "Nie je to byt. Je to klasifikované ako zdieľané bývanie, nie sú to pravidlá prenajímateľa, sú to nariadenia týkajúce sa bývania v obydlí," poznamenala jedna osoba.