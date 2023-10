Najznepokojujúcejšie posledné slová vrahov pred popravou: Doslova z nich mrazí

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Kinard Lisbon/South Carolina Department of Corrections)

V zozname posledných slov, ktoré vyslovili zločinci odsúdení na smrť, sa striedajú rôzne témy. Niektorí majú tendenciu vyslovovať vety, v ktorých sa buď boja, alebo neboja neznámeho, iní zas zanechávajú po sebe desivé odkazy. Vyberáme pre vás tri z nich. Erick Davilla (†31) bol odsúdený na smrť injekciou po tom, ako spustil paľbu na detskej párty s témou Hannah Montana, kde zastrelil päťročnú Queshawn Stevensonovú a jej 48-ročnú babku Annette Stevensonovú. V dôsledku hroznej streľby bola zranená aj jedna žena a ďalšie tri deti. Pred svojím úmrtím v apríli 2018 povedal, že veril, že v blízkosti sa nachádza konkurenčný gang.

Stále vás mám všetkých rád

Davilla bol podľa vtedajších informácií prokuratúry zrejme členom pouličného gangu Bloods. Vyšetrovateľom povedal, že jeho cieľom bolo ukončiť život otca Queshawn. Tesne pred popravou uviedol, že možno prehral boj, ale stále je vojak. "Stále vás mám všetkých rád. Mojim priaznivcom a rodine, vydržte to všetci."

Ak nemôžem byť slobodný - Zabite ma!

Danielle Simpson zabil v roku 2000 svoju bývalú učiteľku Geraldine Davidsonovú (†84). Ako 24-ročný spolu so svojou manželkou, dospievajúcim bratom a trinásťročným bratrancom spáchali pokus o vlámanie. Do cesty sa im však postavila starenka, ktorú naložili do kufra auta a hodili do rieky s debniacou stavebnou tvárnicou priviazanou k členkom. "Ak nemôžem byť slobodný - Zabite ma! Som unavený z toho, že som v inštitúcii, ktorá je nespravodlivá, ponižujúca a skorumpovaná. Som unavený z boja o prežitie v systéme, ktorý je vysoko nespravodlivý. Som pripravený zomrieť! Áno, chcem povedať svojej rodine, že vás milujem. Povedzte aj Kate, že ju milujem. Povedzte bratovi, mojim deťom, že žijem. Budete mi chýbať. Som pripravený, pripravený," vyhlásil odsúdený vrah krátko pred smrťou.

Je čas ísť ďalej

Lester Bower (†67) strávil 31 rokov v cele smrti za zabitie štyroch mužov v leteckom hangári v roku 1983. Dostal smrteľnú dávku pentobarbitalu. "O tomto prípade sa toho veľa napísalo, nie všetko ale bola pravda. Ale čas sa naplnil a teraz je čas ísť ďalej. Chcem sa poďakovať svojim právnikom za všetko, čo urobili. Umožnili mi prežiť posledné štvrťstoročie," zneli jeho posledné slová.