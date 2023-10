Otec vzal dcéru (11) a jej kamarátky na večeru: Keď zistil, o čom sa rozprávajú, ostal zhrozený, TOTO riešili!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Jeden otecko zostal vydesený po tom, ako zistil, o čom sa rozpráva jeho maloletá dcéra so svojimi spolužiačkami. Tie sa snažili svoju konverzáciu pred ním utajiť a rozprávali sa "v kódoch", ale on to odhalil.

Deti používajú mobilné telefóny čoraz častejšie a od čoraz mladšieho veku, čo núti mnohých rodičov k tomu, aby ich v tom aspoň čiastočne obmedzili. Čas trávený v online svete totiž so sebou prináša určité riziká a nástrahy. O takejto skúsenosti nedávno prehovoril jeden otec na Reddite. Uviedol, že zostal zhrozený po tom, ako zistil, že jeho jedenásťročná dcéra si písala s kamarátkami o tom, ako od nich niekto z ich triedy chcel, aby mu poslali svoje nahé fotky.

(Zdroj: Getty Images)

"Zobral som dcéru a jej dve kamarátky na večeru a zistil počas nej niečo hrozné. Dievčatá sa spolu snažili tajne komunikovať, aby som nerozumel, o čom sa rozprávajú. Pochopil som však, že od nich niekto z ich triedy chcel, aby mu poslali explicitné fotky. Okamžite som ich odviezol späť k nám, kde mali prespať. S dcérou som mal potom vážny rozhovor," napísal otecko s tým, že sa plánuje o všetkom porozprávať s ostatnými rodičmi, no zároveň nechce stratiť dôveru svojho dieťaťa. Požiadal preto o radu ostatných užívateľov, ako ďalej postupovať.

(Zdroj: Getty Images)

Ľudia si myslia, že by situáciu určite nemal podceňovať. "Myslím, že z dlhodobého hľadiska bude lepšie to aktívne riešiť. Vaše dieťa sa po čase obzrie späť a povie si: 'môj otec sa o mňa bál, a preto to zastavil' a nie 'môj otec bol príliš ľahostajný a nevšimol si, čo sa deje'," poznamenal jeden užívateľ. "Ako dieťa, ktoré malo prístup k internetu a aplikáciám zdieľajúcim fotky ešte predtým, než som začal chodiť na strednú, by som si prial, aby moji rodičia hodili so mnou reč na tému bezpečnosti v online svete," napísal ďalší. Iná osoba podotkla, že ak sú rodičia príliš prísni, má to na dieťa presne opačný efekt. "Treba im stanoviť hranice a vzdelávať ich, nie trestať a dominovať nad nimi."