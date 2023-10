Muž zázračne prežil skok z horiaceho lietadla: Takto vyzeral let hrôzy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Bývalý dôstojník britských špeciálnych síl mal len päťpercentnú šancu na prežitie po tom, ako vyskočil z horiaceho lietadla. Akoby zázrakom však prežil a dnes rozpráva svoj príbeh ostatným. Spočiatku to vraj bola hotová nočná mora, no rýchlo sa dostal späť do kondície.

V roku 2007 bol Jamie Hull na ceste do Afganistanu, keď lietadlo vzbĺklo. Oheň sa rýchlo dostal do kokpitu, kde sedel. Stroj potom začal klesať, takže Jamie, v tom čase cvičný pilot, musel okamžite zareagovať. Keď plamene začali pohlcovať jeho dolné končatiny, bolo to neskutočné utrpenie. Bývalému vojakovi sa však podarilo vyškriabať sa na ľavé krídlo a zoskočiť z lietadla.

"Pristál som ako vrece zemiakov. Bolo to akési bum do zeme, chodidlá napred. Nasledoval sekundárny náraz, rozbil som si tvár o zem. A hneď som si spomenul na lietadlo a rýchlo som sa dostal do fetálnej polohy," povedal v rozhovore pre Nadáciu veteránov. Lietadlo skončilo asi 20 metrov od Jamieho a explodovalo krátko po núdzovom pristátí.

Jedným z dôvodov, prečo si myslí, že sa dožil ďalšieho dňa, bol fakt, že v čase nehody bol v dobrej fyzickej kondícii. "Bol som veľmi fit, takže práve to mi pomohlo tolerovať počiatočnú traumu. Najhoršie na tom bolo, že som na 63 percentách tela utrpel popáleniny tretieho a štvrtého stupňa, pričom popáleniny štvrtého stupňa znamenajú, že je to až na kosť. Bol som v hroznej situácii."

Proud to be British - living on Blighty 🇬🇧 Posted by Jamie Hull on Wednesday, October 13, 2021

Chirurgovia v USA dávali Hullovi iba päťpercentnú šancu na prežitie. Následne strávil takmer rok a pol na jednotke popálenín vo Veľkej Británii a podstúpil niekoľko operácií. Je pochopiteľné, že asi osemnásť mesiacov po nešťastí si prešiel obzvlášť temným obdobím svojho života, najmä v čase, keď sa musel znovu naučiť základné zručnosti ako chôdza a písanie. Potom si ale predsavzal, že sa opäť dostane do kondície, v akej bol, keď pôsobil ako vojak.

"Liečil som sa na tele aj na duši, o tom to celé bolo. Odvtedy môjmu životu metaforicky opäť narástli krídla," poznamenal Jamie. Neskôr napísal knihu s názvom Invictus Games, zabehol londýnsky maratón a vyliezol na africkú horu Kilimandžáro. Mentálne je tiež úplne inde a teraz sa nazýva "jedným z tých šťastnejších".