Pornoherečka miluje sexuálnych otrokov: Jeden ju však takmer zabil! Hrozivé detaily osudnej noci

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Misty Stoneová prehovorila o svojich sexuálnych otrokoch. Vraj urobia čokoľvek, od aranžovania kvetov pre jedno z jej videí až po čistenie podláh. Ale nie vždy to vyjde podľa jej predstáv. "Našla som niekoho, kto bol narcis," zaspomínala si v podcaste Plug Talk. Muž ale v skutočnosti nechcel hrať rolu jedného z jej otrokov. "Neviem, či chcel prevziať kontrolu nad mojím životom a ovládať ma, alebo byť len jeho súčasťou. Ale on to všetko vyhodil do vzduchu a zničil namiesto toho, aby to zlepšil."

Kedykoľvek Misty predstavila muža svojim priateľom, vždy o ňom hovorila ako o svojom sexuálnom otrokovi, takže presne vedel, na čom s ňou je. Ale po tom, čo dotyčného chlapíka prinútila cítiť sa menejcenne, začal byť násilný. "Zrejme si myslel, že si z neho robím srandu a pohrýzol ma do zadku. Uhryznutie zanechalo takú stopu, že ako hviezda filmov pre dospelých som nemohla mesiac pracovať."

Odvtedy sa to už len zhoršovalo. Keď sa ho pokúsila zbaviť, zmenil sa zo sexuálneho otroka na stalkera. "Volal mi na telefón, volal mojim známym, rodine, prišiel ku mne domov, priniesol mi kvety alebo ich zničil. Bol to psychopat," priblížila Stoneová. Po celom dome mala nainštalované bezpečnostné kamery, ale muž sa stále vracal a spôsoboval ďalšie problémy. "Stal sa takým násilným, že sa vlámal do môjho domu a jedného dňa ma takmer dobil na smrť. Inokedy zas strieľal na môj dom."

Žena zavolala políciu, ktorá stalkera dvakrát poslala do väzenia kvôli jeho iracionálnemu správaniu. Prvýkrát to bolo na sedem mesiacov a momentálne je opäť za mrežami. Misty sa cíti zle kvôli tomu, že ho dostala za mreže, ale nemala na výber. "Keby som to neurobila, pokračoval by v tom a skončil by mŕtvy, takže si myslím, že mu zachraňujem život tým, že som ho dala uväzniť," dodala.