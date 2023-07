Po polroku vzťahu by ste mali vedieť odpovedať na tieto otázky, tvrdí terapeut: Dokážete to?

Jeff Guenther, licencovaný poradca v manželskej a rodinnej terapii, si na TikToku a Instagrame vybudoval obrovskú sledovanosť. Pravidelne publikuje svoje tipy, rady a povzbudzujúce rozhovory o vzťahoch a duševnom zdraví. Ešte v roku 2021 sa podelil o 12 otázok, na ktoré by ste mali vedieť odpovedať, ak ste so svojím partnerom aspoň 6 mesiacov. Svojím videom priviedol stovky mužov i žien do zúfalstva. „Toto je 12 vecí, ktoré by ste o svojom partnerovi mali vedieť už šesť mesiacov po začiatku vzťahu – a on by to mal vedieť o vás,“ povedal Guenther z Portlandu v Oregone. „Toto sú niektoré dôležité základy, na ktorých môžete stavať, keď budete pokračovať vo vašom vzťahu,“ dodal.

Na čo sa teda treba opýtať partnera? Guenther uviedol nasledovné otázky:

1. Čo rozosmeje a rozplače vášho partnera?

2. Čo vášho partnera nadchne?

3. Ako jeho rodina ovplyvnila jeho dospievanie?

4. Čo ho hnevá?

5. Má nejaké duchovné presvedčenie a ako to ovplyvňuje jeho životné rozhodnutia?

6. Aké sú jeho rozhodujúce momenty?

7. Čo je pre neho najdôležitejšie?

8. Ako by definoval úspech?

9. Aký druh podpory potrebuje, keď je v strese alebo je smutný?

10. Za čo je na seba najviac hrdý?

11. Čo ho dokáže vo vnútri okamžite rozsvietiť?

12. Ako si dobíja emocionálne batérie?

Video okamžite upútalo pozornosť množstva používateľov TikToku, pričom mnohí priznali, že sotva dokázali odpovedať na otázky o sebe, nieto ešte o svojom partnerovi. „Po šiestich rokoch už nič neviem,“ priznal jeden komentujúci. Iní terapeuta chválili za užitočné otázky a dokonca navrhli niektoré svoje. „Majú nejaké známe reakcie na traumu alebo spúšťače a aký druh podpory potrebujú, keď sú vykoľajení?“ navrhol ďalší človek. „Ako radšej prijímajú kritiku? Priamo, alebo taktnejšie a šetrnejšie?“ uviedol svoj príklad iný komentujúci. Guenther ľudí pochválil za vlastné návrhy otázok a upokojil tých, ktorých jeho video znepokojilo. „Ak vy a váš partner dokážete správne odpovedať na deväť z 12, robíte to skvele,“ dodal terapeut.