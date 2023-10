Vypočujte si najstrašidelnejší zvuk na svete: Stuhne vám krv v žilách! Používali ho najmä Aztékovia

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Aztécka píšťalka smrti v tvare lebky vydáva strašný vysoký výkrik, keď do nej fúknete. Predpokladá sa, že ju Aztékovia používali tesne pred ľudskou obetou na počesť boha vetra Ehecatla. Hluk, ktorý vychádza z objektu, znie ako výkrik, pri ktorom tuhne krv. Odborník z Action Lab ho vďaka 3D tlači dokázal zreprodukovať.

"Tento zvuk bol považovaný za najstrašnejší zvuk na svete. Verte či nie, toto nie je ľudský krik. Zvuk, ktorý vydáva píšťalka smrti, vám vnúti strach do srdca. Z nejakého dôvodu je efekt výkriku silnejší, keď nesledujete osobu, ktorá fúka do píšťalky, pravdepodobne preto, že váš mozog vie, že je to píšťalka," vysvetlil James Orgill z Action Lab vo videu.

Píšťalka má tvar ľudského hrtana spolu so zmesou frekvencií, pričom rozsah 1000 Hz je najsilnejší. Najstrašnejší výkrik, ktorý ľudia vydávajú, je okolo 1000 Hz. Orgill následne použil štyri píšťalky, ktoré vyrobil pomocou 3D tlačiarne, pričom jedna z nich znie ako žena kričiaca tým najstrašnejším možným spôsobom.

(Zdroj: YouTube/TheActionLab)

Chlapík, ktorý ako prvý fúkol do píšťalky objavenej v Mexico City, vraj vydesil svojho kolegu natoľko, že začal plakať a sľúbil, že na píšťalke už nikdy viac nezapíska. Experti však dlho netušili, na čo predmet v skutočnosti slúžil. Zmiatlo ich najmä to, že píšťalka bola pochovaná spolu s telom. Až keď jeden z odborníkov do predmetu fúkol, zistil, že ide o píšťalku vydávajúci hrôzostrašný zvuk.