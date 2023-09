Muž spadol zo 47. poschodia mrakodrapu: To, čo sa s ním stalo, je ZÁZRAK! Lekári krútia hlavami

(Zdroj: YouTube/jeekanza)

Alcides Moreno ráno 7. decembra 2007 spolu so svojím bratom Edgarom čistil okná na budove v New Yorku. Rodení Ekvádorčania sa postupne dostali až na jej vrchol. Ako informoval The New York Times, k nešťastiu došlo po tom, čo spoje držiace ich umývaciu plošinu vykĺzli z miesta pripojenia.

Edgarov bok plošiny klesol ako prvý, čo spôsobilo, že spadol. Predpokladá sa, že pred dopadom na zem dosiahol rýchlosť takmer 190 kilometrov za hodinu. Krátko nato nasledoval Alcides, no ako zázrakom pád zo 47. poschodia prežil. Edgar dopadol na drevený plot a zomrel. Jeho brata našli pohotovostné zložky skrčeného pri hromade kovu, pričom sa stále držal ovládacích prvkov lešenia. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde ho lekári uviedli do indukovanej kómy. Utrpel vážne poranenia mozgu, chrbtice, hrudníka a brucha, zlomeniny rebier, pravej ruky a oboch nôh. Podstúpil množstvo operácií, počas ktorých mu údajne podali ohromujúcich trinásť litrov darovanej krvi, uvádza BBC News.

Pracoval so mnou a zomrel pri práci so mnou

Vtedajší riaditeľ nemocnice New York-Presbyterian Hospital Herbert Pardes označil prípad za medicínsky zázrak vzhľadom na to, miera prežitia napríklad zo štvorposchodovej budovy nie je veľmi vysoká, nehovoriac o páde zo 47-poschodovej budovy. Alcides nadobudol vedomie tri týždne po nehode. Zatiaľ čo jeho prežitie bolo označené za mimoriadne, on sa cíti inak. V rozhovore s Morganom Freemanom v relácii The Story Of God Alcides povedal: "Strata brata ma veľmi mrzí. Boli sme si naozaj blízki. Edgar so mnou žil v New Jersey a zdieľali sme veľa vecí. Pracoval so mnou a zomrel pri práci so mnou. Trvalo mi roky, kým som sa z toho spamätal a prijal jeho smrť. Bolo to ako prísť o dieťa, pretože bol odo mňa mladší."

#trainer How to fall to your death and live to tell the tale: Alcides Moreno and his brother Edgar… https://t.co/nSGGs42UtH #fit #fitness pic.twitter.com/lCX474CIyJ — Amy Lee (@AmyLee_trainer) June 7, 2017

Po hrôzostrašnom incidente dostal Moreno od zamestnávateľa odškodné. Následne sa spolu s rodinou presťahoval do Phoenixu v Arizone. Má trvalé následky; už nedokáže bežať, no na druhej strane je nesmierne vďačný za to, že stále môže chodiť.