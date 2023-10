Sexi jazdkyňa demolačného derby prehovorila o svojej vášni: Muži sa jej boja, ženy jej kamarátov ju neznášajú

(Zdroj: Instagram/missstargiles)

Dvadsaťšesťročná slobodná mamička dvoch detí a majiteľka firmy z amerického Utahu tvrdí, že ľudia sú šokovaní, keď im povie, že si vyrába vlastné autá a potom súťaží tak, že ich búra do iných áut. "Milujem mať upravené vlasy, krásne voňať a nechať sa rozmaznávať, rovnako ako milujem byť pokrytá olejom. Myslím si, že keďže som pekná, ľudia nechápu, ako môžem robiť oboje," prezradila pre New York Post.

Gilesová, ktorá lásku k demolačnému derby v sebe objavila už ako pätnásťročná, bola spočiatku šokovaná tým, ako málo žien sa zúčastňuje tejto disciplíny. "Demolačná derby jazda je miesto, kde opravujete staré autá a potom súťažíte s ostatnými vodičmi tým, že vozidlá do seba narážate. Sú určité veci, ktoré môžete urobiť, pričom vyhráva posledné stojace auto."

O svoju záľubu sa delí aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame napríklad informovala o tom, že si počas jazdy zlomila ruku na dve časti. Toto hobby vraj odkrylo jej bojovnú stránku. Star rada ukazuje, že dokáže všetko, čo muži a niekedy dokonca lepšie.

Američanka je podľa vlastných slov hrdá na to, že ju nikto nesponzoruje a všetko si hradí z vlastného vrecka. "Len preto, že som žena, musím pracovať dvakrát tak tvrdo, aby som získala rešpekt, ktorý ostatní muži získajú automaticky,“ prezradila. Bez ohľadu na svoj úspech však priznala, že muži v brandži sa jej obvykle vyhýbajú a neberú ju vážne. Tiež sa nemôže len tak stretávať so svojimi kamarátmi z derby, pretože ich manželky predpokladajú, že má iné úmysly.

Gilesovej bývalí priatelia mali dokonca nevhodné poznámky o jej atraktívnom vzhľade a láske k derby. "Môj ex mi raz povedal, že nevie, či niekedy nájdem chlapa dostatočne mužného na to, aby ma zvládol," spomenula. Ako ale podotkla, nedovolí nikomu, aby ju odradil od jej vášne. "U mňa je to taký alebo onaký extrém. Buď som upravená a vyzerám roztomilo, alebo pracujem na autách."

Star sa rada rozmaznáva. Miluje masáže, ktoré jej pomáhajú cítiť sa sebavedomo. Zároveň dúfa, že jej netradičná záľuba povzbudí ostatné ženy a všetkým ukáže, že neexistujú mužské a ženské koníčky.