Blondínka si objednala pizzu, poslíčka pozvala domov na sex: Chcel si nasadiť manželov kondóm, ale... TRAPAAAS!

(Zdroj: Instagram/hollyhotwifejones)

Holly Jonesová má veľmi tolerantného manžela, ktorému nevadí, keď má sex s inými mužmi. Mnohé z jej mimomanželských dobrodružstiev sa odohrávajú na kamere a sú tiež vysielané na webe pre dospelých. Pri jednej príležitosti však dvojica zašla až príliš ďaleko. Holly o tom porozprávala v podcaste Holly Randallovej.

V rozhovore prezradila, že bežne otvára dvere hore bez, keď očakáva doručenie. A jednu noc po tom, čo si objednala pizzu, ju fanúšikovia motivovali zájsť o krok ďalej. Zaplatili jej za to, aby aj v ten večer vyšla po pizzu nahá. Zjavne natešený poslíček pizze podal blondínke jedlo a potom ho pozvala dnu. Vincent sa celý ten čas skrýval v garáži a ovládal kamery, ktoré zabezpečovali živé vysielanie. Jonesová sa spýtala poslíčka, či sa chce zabaviť a on dychtivo súhlasil.

"Ďalšia vec, ktorú som si uvedomil, bola, že sa snažil nasadiť si kondóm," zasmial sa Vincent. Vysvetlil, že superveľké kondómy sú jediné, ktoré používa, ale ich hosťovi boli trochu voľné. Napriek tomu si vraj jeho žena užila skvelú, zábavnú noc.

Manželia sa neskôr presťahovali na iné miesto, ale aj ich nový domov bol v blízkosti ich obľúbenej pizzerie. "Znova som si objednala pizzu a bol to ten istý chlap. Najprv som ho nespoznala, ale on spoznal mňa. Tak som ho znova pozvala dnu, aby sme mohli prežiť malý moment z histórie, priblížila Jonesová.

Medzitým bol jej manžel na poschodí a na kamere sledoval, ako sa celá akcia odohráva. Jonesovci chápu, že ich veľmi otvorený štýl vzťahu nie je pre každého. "Niektorí ľudia milujú koriander, iným to zase chutí ako mydlo. To, že to, čo máme a čo robíme, vám nie je pochuti, neznamená, že to, čo robíme, je zlé. Je rok 2023. Otvorte svoju myseľ a bavte sa," dodal Vincent.