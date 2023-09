Matke došla notifikácia, že niekto je v jej dome: Pozrela na VIDEO a skamenela od hrôzy... toto sa dialo v jej posteli!

(Zdroj: profimedia.sk)

SAUCHIE - Mladá mamička z Veľkej Británie prehovorila o hrôze, ktorú prežívala, keď vďaka domácej kamere zistila, že sa niekto vlámal do jej domu. Dokonca si niekoľko hodín pospal v jej posteli. Zanechal po sebe neskutočnú spúšť v podobe krvavých stôp. Šokujúce na celom prípade je to, že muž nebol z ničoho obvinený.

Dvadsaťdvaročná Caitlin Sullivanová zo škótskeho mesta Sauchie nainštalovala doma detskú elektronickú pestúnku, aby mohla neustále kontrolovať, čo robí jej ročný syn Kevin. Kamera ale nedávno zachytila aj niečo celkom iné. Oveľa zlovestnejšie. Je spárovaná s telefónom, na ktorý dostáva upozornenia, keď monitor v dome zaznamená nejaký pohyb. "Keď mi na mobil prišla notifikácia, pozrela som sa na živý prenos z kamery a zbadala, ako z mojej postele v spálni trčia nohy nejakého chlapca. Moje srdce sa zastavilo, takmer som dostala infarkt," opísala desivú situáciu.

V čase incidentu, našťastie, Caitlin ani jej syn neboli doma, informuje Metro.co.uk. Nevie si vysvetliť, ako sa chlap dostal do domu, pretože všetky dvere boli zamknuté. Okamžite zalarmovala políciu a vybrala sa domov, aby sa pozrela na to, ako ho budú zatýkať. Keď dorazila, hneď si všimla, že mu z čela steká krv. "Vo vnútri to vyzeralo ako v kriminálnom seriáli. Všade boli krvavé škrvny - na koberci, radiátore aj zábradlí. Bolo to strašné."

(Zdroj: profimedia.sk)

V obývačke Sullivanová našla skrutkovač, ktorý podľa nej páchateľ použil na vlámanie sa do domu cez okno. Rovnako však bola šokovaná prístupom polície. Tá síce muža vyviedla preč z domu, no z ničoho ho neobvinila. Je preto veľmi vystrašená a bojí sa vrátiť späť, momentálne preto prespáva u kamarátov. Policajná hovorkyňa incident, ku ktorému došlo 31. augusta, len stroho okomentovala. "Nebolo preukázané spáchanie žiadneho kriminálneho činu," uviedla.

Caitlin na druhý deň dostala od dotyčného chlapa na Facebooku bizarnú správu, v ktorej sa jej poďakoval za to, že sa u nej mohol vyspať a zároveň sa ospravedlnil. Nakoniec vyjadril nádej, že sa jedného dňa stretnú aj osobne.