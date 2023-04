Matke prišlo na mobil upozornenie z baby monitora v detskej izbe: Keď si pozrela FOTO, striaslo ju od strachu

Ashley Meredithová bola v januári na večeri so svojou rodinou, keď jej na mobil prišlo upozornenie z baby monitoru. Ten deteguje akýkoľvek pohyb alebo zvuky z detskej postieľky a majiteľ dostáva zábery priamo do svojho telefónu. "Jednu konkrétnu noc som dostala upozornenie, že kamera detegovala pohyb a tvár," uvádza Meredithová. V tom čase ale bola spolu so svojou rodinou mimo domu.

Ako prvé jej napadlo, že sa niekto vlámal do domu. Keď sa ale pozrela na záber, ktorý jej monitor zaslal, všetko jej bolo jasné. Uvidela zrnitú tvár, ktorá ale nepatrila jej dieťaťu. "Nemám potuchy, čo to je a je to jediné video, ktoré si nemôžem prehrať. Som z toho trochu vystrašená. Presťahovali sme sa do nášho domu len pred pár mesiacmi," uviedla mamička.

Obrátila sa preto na TikTok, aby požiadala ostatných o pomoc. "Máte nejaké nápady, čo to je? Porucha alebo niečo iné?" napísala. Jej video sa rýchlo stalo hitom internetu, mnohí ľudia ostali rovnako vydesení ako Ashley. "Zavolajte políciu a nevracajte sa domov," poradil jej jeden z užívateľov. Iní hľadali racionálnejšie zdôvodnenia vrátane možnosti, že monitor bol hacknutý.

Od zverejnenia svojho prvého videa Meredithová zdieľala desiatky ďalších videí, v ktorých prezrádza nové informácie. "Použila som umelú inteligenciu a toto som získala," povedala a ukázala záber, na ktorom zreteľne vidno ženskú tvár. Na popud niekoľkých komentujúcich sa pustila do skúmania histórie domu, pričom zatiaľ nevylučuje možnosť, že v dome straší.