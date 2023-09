Ľudí ohúrilo VIDEO tehál, ktoré vyvolali nádherný efekt: Na toto sa nebudete vedieť vynadívať

(Zdroj: Instagram/ladbible)

Video zachytáva skupinu robotníkov, ktorí precízne usporiadali množstvo tehiel do presného poradia. Po šťuchnutí tehly po stranách aranžmánu sa spustí reťazová reakcia. Postupne sa prevrátia všetky tehly, čo sa nazýva dominový efekt. Akonáhle dosiahne poslednú tehlu, spustí sa druhý dominový efekt, ktorý v konečnom dôsledku vyústi do dokonale usporiadaného radu tehál na vrchu rozostavanej steny.

"Náš šéf si myslel, že nepracujeme, kým sme mu neukázali toto video," uvádza sa v príspevku, ktorý doposiaľ zaznamenal takmer tri milióny pozitívnych reakcií a množstvo komentárov. "Po takejto podrobnej práci si zaslúžite hodinovú prestávku na obed a chladničku plnú pív," uviedol jeden z komentujúcich. Mnohí priznali, že video malo na nich upokojujúci efekt.

Viacerých taktiež zaujal mechanizmus dvojitého dominového efektu. "Môj mozog sa snaží pochopiť obrátené domino! Ako dopadli takto dokonale naplocho?! Je to skvelé," vyjadrila svoje nadšenie jedna osoba. Odpovedal jej iný užívateľ. "Obrátený dominový efekt nastáva, pretože posledná tehla nemá žiadnu susednú podperu, čo spôsobuje, že spadla úplne naplocho. To zase potlačí druhú tehlu od konca do rovnej polohy a proces pokračuje ďalej."