K zákazníkom reštaurácie pribehla skupina ľudí: VIDEO absolútnej paniky! Odrazu začali bežať všetci

(Zdroj: Youtube/UnknownUzer)

Takto pred rokom okolo deviatej večer zachytili priemyselné kamery v reštaurácii Cervejaria Alphaiate zákazníkov, ako si vychutnávajú svoju večeru. V okamihu, keď sa k nim priblíži skupina utekajúcich ľudí, sa ale v panike zdvihnú, prevracajú stoličky a stoly a utekajú preč. Personál podniku sa najskôr nechápavo pozerá, no potom tiež začne utekať.

Až po chvíli všetci pochopili, že išlo o omyl. Zákazníci sa totiž domnievali, že utekajúci ľudia boli zlodeji, ktorí sa zamerali na ich osobné veci. "Mysleli si, že sa stali obeťami arrastão, čiže zločinu, pri ktorom skupina zlodejov prechádza cez zhromaždených ľudí a pod hrozbou použitia zbrane ich okráda o osobné veci. Na plážach v Riu de Janeiro je to veľmi časté," uviedol jeden zo zákazníkov. "Bolo to veľmi rýchle. Ľudia prichádzali pomaly a keď sa priblížili k nášmu stolu, začali utekať. Povedal som kamarátke, aby kričala a podržal som jej tašku. Vstala a v tej chvíli niekto vykríkol, že ide o lúpež. Vtedy som zakričal, že je to zlodej a utiekol som," opísal bizarnú situáciu lekár Amyr Kelner, ktorý bol v reštaurácii, keď vypukla panika.

Potom vysvitlo, že ľudia, o ktorých si zákazníci reštaurácie mysleli, že sú zlode, boli bežci zo skupiny CrossFit. Kelner pokračoval: "Po niekoľkých minútach sme pochopili, že sa nič nedeje. Všetci sa začali smiať a vrátili sa k stolom, akoby sa nič nestalo. Keď som vstal, vložil som si mobilný telefón a peňaženku do vrecka. Boli tam ľudia, ktorí si mysleli, že vyťahujem zbraň. Je ťažké žiť v takom neistom meste, ako je to naše."