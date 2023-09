Vedci skúmali, či platí staré známe príslovie, ktorým sa možno riadite aj vy: Výsledky ich ohromili

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Sila živočíšnej príťažlivosti dohromady spojila množstvo párov, ale pokiaľ ide o to, do koho sa ľudia zamilujú, na starom prísloví, že protiklady sa priťahujú, je len málo pravdy. Napísal to dennník The Guardian s odkazom na štúdiu, podľa ktorej má väčšina partnerov spoločné rysy vrátane politických názorov, úrovne vzdelania i pitného režimu.