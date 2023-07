Známa optická ilúzia otestuje váš vzťah: Čo na nej zbadáte ako prvé? Dúfajte, že TOTO

NEW YORK - Táto optická ilúzia otestuje váš vzťah a odhalí, ako komunikujete so svojím partnerom. Stačí, keď sa pozriete na známe umelecké dielo rusko-poľskej umelkyne a poviete, či ste uvideli najprv muža alebo ženu. Jednoduchá otázka dokáže odhaliť veľa o vašej osobnosti.

Le Baise je známe umelecké dielo Sonie Lewitskej zo začiatku 20. storočia. Zachytáva obrys muža a ženy v milujúcom objatí. Ľudia už roky tvrdia, že to, či najprv uvidíte muža alebo ženu, môže veľa prezradiť o vašom milostnom živote či čestnosti. Ak ako prvého zbadáte muža, môže to vraj znamenať, že máte v hlave muža (alebo mužov), či už preto, že vás nejaký hnevá, alebo po ňom túžite.

To isté platí o tom, že najskôr ženu. To môže údajne signalizovať, že premýšľate o žene (alebo ženách) buď preto, že máte určitú ženu na mysli, alebo po nej túžite, informuje New York Times. Optická ilúzia je podobná Rorschachovmu testu alebo atramentovému testu, známemu psychologickému testu, ktorý pomocou obrázkov testuje poruchy myslenia na identifikáciu duševných chorôb.

Vidieť ženu pred mužom naznačuje, že ste pravdepodobne otvorenejší a transparentnejší voči svojmu partnerovi. Taktiež to má značiť, že si ceníte úprimné otvorené rozhovory o svojich pocitoch a emóciách a veríte, že je to kľúčový faktor na udržanie zdravého vzťahu. Na druhej strane, ak zbadáte ako prvého muža, ste zrejme zdržanlivejší a máte problémy s komunikáciou. Pre týchto ľudí môže byť ťažké byť úprimný a vyjadrovať svoje emócie. Pozor však, uzavretosť môže vyvolať pocity osamelosti a izolácie vo vzťahoch.