Krásku vyhodili z nákupného centra: Pre jej oblečenie! Myslíte si aj vy, že to prehnala?

(Zdroj: TikTok/#jaianelima)

Jaiane na sociálnej sieti uviedla, že ju vyhodili z nákupného centra kvôli jej oblečeniu. Celý incident bol vraj veľmi nepríjemný a cíti sa ponížená. Obhajuje sa tým, že neurobila nič zlé a spolu s priateľom iba nakrúcali videá. V ten deň bolo v Brazílii viac ako 30 stupňov, preto mala na sebe krátku sukňu a top s hlbokým výstrihom. Na záberoch, ktoré opísala ako absurdné, vidno, ako kráča v spoločnosti ochranky.

"Bývam na pobreží a bolo vyše 30 stupňov Celzia. Dostali sme nápad urobiť video, ako to robí veľa iných influencerov. Nakrútené bolo na eskalátore a vidíte, že to nebolo nič poburujúce. Viem, že moje prsia sú veľké a vytŕčajú mi, ale milujem ich," obhajuje sa mladá žena. Podľa jej slov nenatáčala žiadne výklady ani nič, čo by porušovalo zákon. Preto si myslí, že reakcia ochranky bola prehnaná. Keď k nej pristúpil vysoký muž a privolal aj svojich kolegov, zdalo sa jej, že sa na ňu pozerajú všetci ľudia. "Celé obchodné centrum sa na mňa dívalo a vyzeralo to tak, že som vykradla obchod alebo spáchala nejaký zločin. Je veľmi smutné, ako my ženy trpíme. Aby si nás ľudia vážili, musia pochopiť, že môžu byť tým, čím chcú. Či už je to žena v domácnosti alebo má na sebe niečo výstredné, všetky si zaslúžime rešpekt."

Limaovej príspevok teraz koluje na internete. Väčšina užívateľov vyjadrila svoje pohoršenie nad konaním bezpečnostnej služby. "Koho zaujíma, že si krásna a sexi, keď to spoločnosť nezvláda," uviedol jeden z jej fanúšikov. "Je to absurdné, podniknite príslušné kroky. Je neprijateľné, že sa vám niečo také stalo," poradil jej druhý.