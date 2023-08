Brunetka (31) chcela okoreniť svoj milostný život: Manžel jej hľadá milencov na zoznamkách

(Zdroj: Instagram/alexletissier)

Tvorkyňa obsahu Alexandra Le Tissierová chcela okoreniť svoj „nudný“ milostný život so svojím dlhoročným partnerom Mitchom, a tak sa obrátila na iných mužov. Napriek úprimnej láske sa Alexandra spýtala svojho manžela, či by mu vadilo, keby si vytvorila účty na zoznamovacích aplikáciách, aby pre seba našla nejakých mužov. Na jej veľké prekvapenie s tým Mitch súhlasil, informuje The New York Post.

Dokonca sa jej ponúkol, že jej pomôže nájsť takých mužov, akých má rada. „Je dosť otvorený. V žiadnom prípade nesúdi, takže je s tým úplne v pohode,“ povedala Alexandra. Manželia zo Southamptonu vo Veľkej Británii, obaja 31-roční, majú jedno pravidlo - je to len pre zábavu. „Nemôže to byť nič vážne,“ vysvetlila Britka. Má však vysoké štandardy, pokiaľ ide o potenciálne zhody a dokonca vyberá kandidátov na základe fyzických vlastností.

Napriek Mitchovej ochotnej účasti niekoľko ľudí priznalo, že ich vzťah je naozaj zvláštny. Niektorí ľudia, ktorí na zoznamovacej aplikácií našli Alexandrin profil, prostredníctvom Twitteru oslovili Mitcha, aby mu povedali o údajnej nevere jeho manželky. „Je naozaj smiešne, že si ľudia myslia, že by som to urobila bez toho, aby som mu to oznámila a potom to uverejním na Twitteri,“ reagovala na správy Alexandra.

„Ľudia sú divní,“ skonštatovala a dodala, že vďaka zoznamovacích aplikáciám je ich spoločný život zábavnejší a v skutočnosti sa vďaka tomu dokonca zblížili. „Nemusím žiť celý život s tou istou osobou znovu a znovu,“ povedala.