Žena platila kartou, keď sa na automate objavil hnusný odkaz: Poriadne by vytočil aj vás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Charlotte Mullerová skritizovala americkú kultúru prepitného po tom, čo ju automat, v ktorom platila kreditnou kartou, označil za lakomú, keď zaplatila za smoothie v hodnote 10,51 dolára (9,7 eura). „Prepitné sa vymyká spod kontroly. Pred dvoma dňami som išla do skutočne obľúbeného podniku na výrobu smoothie, aby som svojmu snúbencovi kúpila acai berry,“ uviedla vo videu zverejnenom na TikToku.

„Ozval sa server. Povedal, že moja celková suma je 10,51 dolára a ja som si pomyslela, že je to drahé smoothie. Ale je to Long Island, takže je to v poriadku. Potom sa ma spýtal, či chcem sumu zaokrúhliť a ja som si pomyslela, čo keby si to zaokrúhlil nadol, ale nepovedala som to,“ uviedla ďalej. Keď sa chystala platiť kartou, automat ju vyzval, aby mu nechala prepitné a automaticky zvýšil sumu o 20 percent. Ona to ale neurobila.

„Potom sa na automate objavilo upozornenie, ktoré bolo napísané veľkými písmenami - ‚zlé prepitné‘. Zahanbene som tam stála a čakala na svoje smoothie. Doslova som sa zahanbila kvôli automatu,“ dodala Mullerová. Po tejto skúsenosti premýšľala nad tým, či jej server už pôvodne nenaúčtoval viac peňazí, aby zaplatila viac.

(Zdroj: Getty Images)

Niektorí ľudia na sociálnej sieti s jej postojom k tringeltu súhlasili. „Nerozumiem prepitnému. Mám dať prepitné svojmu svadobnému fotografovi, ale nie svojmu inštalatérovi? Nedáva to zmysel,“ uviedol jeden. „Vždy dávam prepitné... doslova všade, kde si to pýtajú. Čo sú pre mňa dva doláre? Ale ak každý dáva svojmu čašníkovi v tínedžerskom veku prepitné dva doláre, v skutočnosti im to môže pomôcť,“ uviedol ďalší. „Kúpil som si tričko na koncerte a bol som vyzvaný, aby som dal tringelt. Bol som šokovaný,“ dodal tretí.