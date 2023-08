Záhadný obraz ľudia vracajú späť do obchodu: Nenoste to do domu, odkazujú niektorí, je prekliaty!

(Zdroj: Twitter/dearlucy)

USA – Obchody so starožitnosťami majú rôzne druhy fascinujúcich predmetov, z ktorých mnohé môžu mať menej príjemnú históriu. Príkladom je aj záhadný portrét malého dievčatka, ktorý zákazníci vracajú späť do obchodu. Ľudia na Twitteri sa domnievajú, že môže byť nebezpečný.

Či už je to starý rám postele, v ktorom niekto v určitom okamihu pravdepodobne zomrel, alebo vojnové pamiatky s dierami po guľkách, v obchodoch so starožitnosťami možno nájsť aj poriadne strašidelné veci. Jedným z takýchto predmetov je jednoduchá maľba, ktorej fotografie sa objavili na Twitteri. Nie je to nijako zvlášť mimoriadne vyzerajúci obraz, v skutočnosti je to len štandardný portrét dieťaťa.

Saw this yesterday pic.twitter.com/qHfYVLCpvG — Lucy Dearlove (@dearlucy) August 22, 2023

Pravdou však je, že obraz vyzerá trochu strašidelne. Obraz bol na predaj v charitatívnom obchode. Niekto si ho kúpil, no po nejakom čase ho opäť vrátil do obchodu. Potom obraz našiel druhý kupujúci, no aj tento sa ho rozhodol vrátiť. Obraz je opäť na predaj, ale teraz má na prednej strane prilepený papier s poznámkou, ktorá informuje kupujúcich o podivnej minulosti obrazu. „Vrátila sa! Dvakrát predaný a dvakrát vrátený. Ste dosť odvážny?“

Hlavnou otázkou však samozrejme je, čo prinútilo ľudí vrátiť obraz späť do obchodu a kto je v skutočnosti dievča zachytené na plátne. Možno je obraz posadnutý démonom, ktorý má podobu dieťaťa, alebo je prekliaty, pretože zachytáva dieťa, ktoré zomrelo za hrozných okolností. „Cítim, že by som sa na to nemala ani pozerať,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Boh ti pomáhaj, ak si nevšimneš asymetriu v očiach skôr, než bude NESKORO. Nenoste to do domu,“ upozornil ďalší.