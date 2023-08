Mamička pobúrila internet: Svojej dcére (2,5) dovolí, aby každý deň niekoľko hodín robila toto... EXTRÉM!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - To, či deti majú používať prenosné technológie, je stále kontroverznou témou. Kým niektorí rodičia sú proti, iní sa tomu nebránia. Príkladom je aj táto mamička, ktorá tvrdí, že jej dvojročná dcéra trávi dlhé hodiny na iPade. Obhajuje to ale tým, že sa veľa učí. Spýtala sa preto ostatných rodičov, čo si o tom myslia.

Pred nástupom prenosných technológií museli rodičia svoje deti zabávať knihami, maľovankami či hračkami. V dnešnej dobe je to o niečo jednoduchšie, keďže mnohé deti majú tablety či telefóny. Ide však o kontroverznú tému. Niektorí rodičia sú vehementne proti nim a nikdy by svoje ratolesti nenechali pred obrazovkami sedieť celé hodiny, no iní rodičia sa na nich veľmi spoliehajú. Jedna mamička vo fóre na stránke Mumsnet priznala, že jej dcéra má takmer dva a pol roka a svoj iPad používa každý deň.

Podľa jej slov používanie iPadu jej dcére pomáha. Vďaka tomu pokročila v čítaní a počítaní. Mamičku však zaujímalo, aký názor majú ostatní rodičia na používanie technológie deťmi. „Naša dcéra má takmer dva a pol roka a každý deň trávi veľa času na iPade. Hodiny. Myslím si, že je v skutočnosti dosť pokročilá v jazyku a počítaní. Dokáže pomenovať všetky písmená abecedy okrem troch alebo štyroch, ktoré sme ju aktívne neučili,“ uviedla mamička.

Ďalej prezradila, že jej dcéra dokonca vie povedať tri farby po španielsky, čo ju rodičia neučili. „Teraz môže nezávisle zadať prvé dve alebo tri písmená niečoho konkrétneho, čo hľadá, a vybrať si správne automaticky navrhnuté slovo zo zoznamu vyhľadávania. Venuje sa mnohým iným aktivitám a trávi čas vonku, s mamou a otcom. Takže nie sme hrozní rodičia. Nemyslím si,“ dodala žena.

Chcela však vedieť, či používanie iPadu kazí mozog jej dcéry a spôsobuje zakrpatenie jej sociálnych schopností, alebo naopak jej pomáha pri učení. Rodičia mali na túto tému veľmi vyhranené názory, pričom jeden z nich napísal: „Áno. Čas pred obrazovkou (iPad a televízia) robí s malými deťmi niečo divné. Všetci moji priatelia a príbuzní si všimli to isté.“ Ďalší uviedol: „Určite sa vaše dieťa môže naučiť abecedu/čísla rýchlejšie, ale to nie je v tomto veku dôležité. Čo chcete dosiahnuť, je zdravý rast mozgu a emocionálny vývoj a hodiny strávené pred obrazovkou vám to neposkytnú.“

Iná mamička uviedla, že podľa jej názoru je všetko o rovnováhe. Ak sa jej dcéra venuje aj iným aktivitám, čas strávený za iPadom nemusí byť absolútnou katastrofou. Ďalšia toľko pochopenia nemala. „Toto je absolútne neprijateľné. Prečo by ste to dovolili? Pretože ju to utišuje, takže máte ľahší život? Aj ja mám dva a pol ročné dieťa. Ani vo sne by mi nenapadlo nechať mu tablet, nieto aby ho používalo celé hodiny každý deň,“ uviedla žena.