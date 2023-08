Šokujúce VIDEO ženy, ktorá 40 rokov pracovala vonku: Pozrite, čo slnko urobilo s jej kožou

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/draleksandrabrown)

Doktorka Aleksandra Brownová zdieľala video nemenovanej ženy v nemocničnom plášti. Jej ruky mali po rokoch vystavenia slnku tmavú farbu a hnedé škvrny, čo je v ostrom kontraste s jej bledými nohami, ktoré slnko nikdy nevideli. "Desiatky rokov pracovala vonku, no vždy nosila dlhé nohavice. Keď nabudúce uvidíte dermatológa pokrytého opaľovacím krémom a ochranným faktorom, je to preto, že to vidíme každý deň," uviedla Brownová.

Jej video o účinkoch slnečného žiarenia zaznamenalo už zhruba šesť miliónov zhliadnutí. "Toto je skvelé porovnávacie video, ktoré ľuďom ukazuje, ako môže nakoniec vyzerať poškodenie slnkom," poznamenal jeden z užívateľov.

"Môj otec je farmár, takže je vonku každý deň. Jeho ruky sú super opálené, ale keď si dá šortky, rozdiel medzi pokožkou na nohách a rukách je obrovský," podotkol ďalší. "Pracujem v nemocnici so staršími ľuďmi. A toto vidím stále. Ruky majú spálené, ale nohy nie. Noste SPF (ochranný faktor, pozn. red.) každý deň," odkázala ďalšia odborníčka v komentári.