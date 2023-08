Hororová smrť: Ženu (†37) pochovali zaživa, 11 dní sa vraj snažila dostať z rakvy von

(Zdroj: Youtube/Newbie Comp)

Rosangela Almeida dos Santosová bola vyhlásená za mŕtvu v januári 2018. Podľa úmrtného listu utrpela zástavu srdca a septický šok, ktorému podľahla. Pochovali ju na cintoríne v meste Riachao das Neves v brazílskom štáte Bahia. Podľa všetkého však vtedy bola ešte nažive. Miestne médiá uvádzajú, ľudia žijúci v blízkosti cintorína kontaktovali pozostalých s tým, že sa z hrobu ozývajú výkriky a búchanie. Príbuzní následne rozbili hrobku, aby sa dostali k rakve, no Santosová už bola, bohužiaľ mŕtva. Jej telo bolo ale ešte teplé a obrátené na boku.

Po exhumácii sa zistilo, že mala zranené zápästie a v rakve sa taktiež našli stopy krvi a škrabance od nechtov. Vata, ktorá sa dáva nebohým do uší a nosa, bola odstránená. Rosangela teda očividne jedenásť dní ležala v truhle živá, zatiaľ čo sa všemožne snažila dostať von.

Miestna obyvateľka Natalina Silvová uviedla, že so susedmi počula, ako sa z cintorína v noci ozývajú tlmené zvuky. Myslela si však, že sú to len deti, ktoré si z nich strieľajú. "Určite sa snažila otvoriť truhlu, dokazujú to zranenia na jej ruke," povedala matka nebohej Germana de Almeidová pre brazílsky spravodajský web G1. Napriek tomu úrady prípad uzavreli s tým, že žena nebola pochovaná zaživa.