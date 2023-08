Profesor prezradil, čo v skutočnosti požívate, keď prehĺtate morskú vodu: Fuj, toto by ste nečakali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Biológ Adolfo Sánchez-Blanco, na TikToku známy ako dr.bioforever, prezradil, aké mikroskopické prvky sa nachádzajú v dúšku slanej vody, ktorú pri kúpaní v mori pravdepodobne prehltnete. "Oceán sa hemží mikroskopickým životom, ktorý je nevyhnutný pre celkové zdravie morských ekosystémov, pretože tieto stvorenia majú zásadnú úlohu v morskej potravinovej sieti," vysvetlil pre magazín Newsweek.

Na záberoch, ktoré na TikToku zaznamenali už takmer sedem miliónov zhliadnutí, Sánchez-Blanco berie malú vzorku morskej vody a po kvapkách ju umiestňuje pod mikroskop. Každá kvapka obsahuje zhluk mikroorganizmov, ktoré uvádza v popise videa:

Nauplius larva mikroskopického kôrovca

Rozsievka vedľa zrnka piesku

Zlomená hubica rozsievky

Dinoflagelát

Rozsievka

Koloniálna rozsievka a plávajúci prvok

"Mikroorganizmy zobrazené vo videu nie sú škodlivé. Vo väčšine z nich ide o dôležité planktónové organizmy. Napríklad veľký počet organizmov, ktoré ste mohli vidieť, sa nazývajú rozsievky. Rozsievky sú mikroskopické riasy a sú také hojné, že pri fotosyntéze produkujú najmenej 20 percent kyslíka na našej planéte."

Ak by ste teda náhodou prehltli trochu vody z oceána či mora, nemáte sa čoho obávať. Ľudský žalúdok totiž produkuje kyselinu chlorovodíkovú, ktorá zabíja skonzumované mikroorganizmy. Problém však predstavujú znečistené vody. "To zmení rovnováhu v ekosystéme a bude sa dariť škodlivým baktériám alebo toxickým riasam. To môže viesť k gastrointestinálnym infekciám, kožným problémom alebo iným horším problémom," upozornil Sánchez-Blanco.

Profesor na Capital Community College v Hartforde, Connecticute, začal nahrávať videá na TikToku pre svojich študentov. Jeho hlavným cieľom bolo využiť silu sociálnych sietí, aby ich podnietil k naučeniu látky, ktorú preberajú v triede. Osobitne ho zaujímajú videá, kde vzorkuje vzdialené rybníky alebo prúdy vody v lese, aby ľuďom ukázal úžasné mikroskopické tvory, ktoré sa tam dajú nájsť.