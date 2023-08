FOTO výletnej lode pobúrila ľudí: Pozrite, kto sedí na zábradlí! Mali by dostať doživotný zákaz

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Kyodo News via AP)

Fotografia, ktorú 24. júla zverejnili predstavitelia Carnival Cruise Line Miami Blog na Facebooku, zachytáva dvoch chlapcov v košeliach s krátkym rukávom, bermudách a ponožkách, ako sedia na zábradlí balkóna výletnej lode. Ich tváre na fotografii nevidno. "Kde sú rodičia?" píše sa v príspevku, ktorý ďalej informuje, že fotografiu urobila žena menom Liz Prideová.

Where are the parents? Cruising With Carnival. Carnival CRUISE CABIN LOVERS. Photo by Liz Pride. Posted by Carnival Cruise Line Miami Blog on Monday, July 24, 2023

Prevádzkovateľ výletnej plavby nie je známy, no viacerí užívatelia uviedli, že k incidentu došlo na palube lodi Royal Caribbean. Aj Prideová potvrdila, že loď patrila spoločnosti Royal Caribbean. Užívateľ Twitteru Robert Dempster napísal, že deti boli na palube lode Serenade of the Seas od Royal Caribbean. "Deti boli na Serenade of the Seas a fotografiu urobil niekto na inej plavbe, na ktorej som bol, na Oasis of the Seas," uviedol Dempster, podľa ktorého k incidentu došlo v CoCoCay na Bahamách.

This was taken a week ago today at CoCo Cay. The kids were on Serenade of the Seas and the photo was taken from someone on the cruise I was on, on Oasis of the Seas. Unbelievable, but thank goodness it didn;t end in disaster! — Robert Dempster 🛩 (@RMDempsterNM) July 25, 2023

Royal Caribbean odmietla potvrdiť, či loď na fotografii bola súčasťou jej flotily, ale incident priznala. Hovorca spoločnosti vo vyhlásení pre Insider uviedol: "Bezpečnosť našich hostí a posádky je v Royal Caribbean International našou najvyššou prioritou. Aby sme zaistili bezpečnosť každého na palube, máme pravidlá správania pre hostí, ktoré musia všetci hostia dodržiavať. Akékoľvek porušenia týchto zásad berieme veľmi vážne."

Mnohí ľudia vyzvali prevádzkovateľov výletných plavieb, aby zakázali rodičom detí plavbu za to, že dovolili svojim ratolestiam sedieť na zábradlí balkóna. "Akákoľvek loď to bola, mali by dostať doživotný zákaz," myslí si jedna osoba. Viacerí sa ale rodičov zastali s tým, že možno nie je ich chyba, že deti riskovali vlastný život. "Nevinil by som tak rýchlo rodičov, keď nepoznáme celý príbeh. Keďže tieto deti sú staršie, možno si len rodičia odskočili niečo zobrať alebo sa sprchovali," uviedol iný komentujúci.