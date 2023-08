Desivý zážitok letušky známych aeroliniek: Išla po diaľnici, keď sa vo vedľajšom pruhu objavila... PREBOHA!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Letuška Elizabeth Braleyová zo Severnej Karolíny zdokumentovala na TikToku nepríjemnú skúsenosť s jednou z cestujúcich. Incident sa odohral počas jazdy na diaľnici. Na videu, ktoré bolo nakrútené v jej aute len chvíľu po útoku, hovorí: "Letušky by sa nemali obávať o svoj život, keď sa chcú dostať domov."

Braleyová ďalej uviedla, že sa práve vracala z medzinárodného letu a počúvala hudbu so stiahnutým oknom, keď jej zrazu skrížil cestu červený sedan. Keďže podľa jej slov išiel ako blázon, presunula sa do vedľajšieho jazdného pruhu. Auto ju však prenasledovalo v každom pruhu, do ktorého prešla a snažilo sa ju vytlačiť. Jeho vodička potom začala vulgárne nadávať na American Airlines a vyhadzovať veci zo svojho auta, pričom zasiahla aj auto letušky. "Prenasledovala ma a až neskôr som si uvedomila, čo sa deje a prečo je nahnevaná. Bolo to preto, lebo som mala stiahnuté okná a ona videla, že mám oblečenú uniformu. Urobila si zo mňa terč," približuje Elizabeth.

(Zdroj: TikTok/elizabethbraley4)

Podľa svojich slov rozumie cestujúcim, ktorí majú problémy s leteckou spoločnosťou, ale s tým ona nemá nič spoločné. "Ja pre nich len pracujem. Tiež som frustrovaná, pretože sme nedostali príspevok na stravu a nemáme nové zmluvy. Naša zmluva vypršala pred štyrmi rokmi a aj my sme z toho unavení. Akože, naozaj? Ja jednoducho nechápem, prečo sú ľudia niekedy takí krutí." Letuška dodala, že políciu nekontaktovala, pretože si nepamätá poznávaciu značku sedanu.