Romantika s hororovým koncom: Muž požiadal priateľku o ruku pri západe slnka, za pár minút bola mŕtva!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Budúca nevesta zahynula po páde z tridsaťmetrového útesu len chvíľu po tom, ako ju jej priateľ Nizamettin Gursu požiadal o ruku, informoval New York Post. K incidentu došlo na myse Polente v tureckom Canakkale, kde si zaľúbenci chceli vychutnať romantický západ slnka. Muž sa údajne vrátil do auta po občerstvenie, keď zrazu počul krik. Bežal rýchlo naspäť, no videl už len to, ako jeho nastávajúca ležala pod útesom.

Napriek tomu, že po páde ešte dýchala, po 45 minútach oživovania ju záchranári vyhlásili za mŕtvu. "Vybrali sme si toto miesto, aby sme mali romantickú spomienku na naše zasnúbenie. Vypili sme trochu alkoholu. Všetko sa stalo v jedinom okamihu. Stratila rovnováhu a spadla," opísal mladík okolnosti nešťastia.

Úrady oblasť okamžite uzavreli a začali vyšetrovanie. Prístup k útesu bude údajne povolený už iba pod "kontrolou". Jeden z priateľov zosnulej povedal miestnym médiám: "Toto je miesto, kde všetci chodia pozorovať západ slnka. Cesty sú však veľmi zlé a na okraji útesu nie sú žiadne bezpečnostné zábrany. Mal by sa tu urobiť plot a mali by byť prijaté preventívne opatrenia."