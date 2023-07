Tip na rýchlu večeru od talianskeho šéfkuchára: Toto jednoduché jedlo budete milovať!

Ak hľadáte jednoduchý, ale chutný recept na prípravu obeda či večere po náročnom dni, potom máte šťastie. Taliansky šéfkuchár Max Mariola sa na Instagrame podelil o recept na špagety a poskytol aj zoznam potrebných prísad. Tých, našťastie, nebudete potrebovať veľa. Toto jedlo sa pripravuje z petržlena, špagiet, cesnaku, pikantnej papriky (čerstvej alebo sušenej), extra panenského olivového oleja a soli.

POSTUP

Začnite rozohriatím olivového oleja vo veľkej panvici a potom pridajte petržlenovú vňať a nasekaný cesnak. Keď má zlatistú farbu, vyberte ho. Potom osoľte vodu pripravenú na cestoviny a nechajte ich povariť. Medzitým sa vráťte k olivovému oleju, ktorý by mal byť stále na sporáku, nastrúhajte doň cesnak a pridajte papriku. Následne na panvicu pridajte petržlenovú vňať a trochu vody z cestovín. Cestoviny po uvarení pridajte na panvicu a nechajte ich absorbovať všetku chuť. Nakoniec pridajte trochu soli a vody.

Poslednou bodkou je syr pecorino, ktorý jedlu dodá extra chuť. "Teraz môžeš ísť spať veľmi šťastný," hovorí Max vo videu. Toto jedlo je podľa neho presne to, čo Taliani chcú po dlhom a náročnom dni. A ľudia v komentároch s ním súhlasia. "Milujem vaše cestoviny, majú toľko rozmerov," napísal jeden z komentujúcich. "Vyzerá to úžasne, musím to dnes večer vyskúšať," prezradil ďalší.