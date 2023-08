Nechutné priznanie dvojnásobného otca: Tie isté spodky nosím aj týždeň! Čo na to jeho žena?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Je nutné prať tričko po každom nosení? Asi nie. A čo také slipy a nohavičky? To sa rôzní. Ale faktom je, že stále viac ľudí sa vyhýba praniu, aby ušetrili čas, peniaze a v neposlednom rade aj životné prostredie, píše britský denník The Guardian.

Keď Tim začal počas pandémie koronavírusu pracovať z domu, zvolil uvoľnenejší prístup k obliekaniu. To ho priviedlo k tomu, aby sa zamyslel, koľko času a síl ho stojí pranie. Bolo to v čase, keď sa mu narodilo druhé dieťa a bol preto rád, že pranie môže zo svojho zoznamu úloh vyškrtnúť. I predtým pral menej než mnoho iných ľudí - jednu várku týždenne, niekedy dokonca len raz za dva týždne, až nakoniec zvládol neprať celý rok. V súčasnosti softvérový inžinier perie zhruba raz za polroka. Do kancelárie stále nechodí, a tak príliš čisté oblečenie nepotrebuje. Počas videokonferencií ľudia vidia len jeho hlavu, ak vôbec, pretože väčšinou kameru nezapína vôbec. Keď ho čaká nejaká dôležitá spoločenská udalosť, dá si pozor na to, aby si obliekol niečo pekné, ale vo všedný deň na to nedbá.

Musíte mať nízke štandardy

V práčke Tim perie len oblečenie svojich detí, jeho manželka si perie sama. Zachraňuje ho len to, že má veľa oblečenia, ale počas ročnej pauzy od prania v tom istom oblečení vydržal až dva týždne. Používanie ponožiek výrazne obmedzil a nosí sandále, a to dokonca aj cez zimu. "A spodky vám môžu vydržať aj týždeň. Len musíte mať nízke štandardy," prezrádza svojrázny Brit pre Guardian. Niekedy nosí namiesto spodnej bielizne šortky na plávanie. Necháva si ich na sebe aj v sprche. Rýchlo vraj schnú, takže nemá problém s tým, že by ich mal na sebe mokré. Keď oblečenie smrdí, vymení si ho. "Ale naozaj nie je nutné prať tak často, ako to ľudia väčšinou robia." Jeho manželka mu občas hovorí, že smrdí, ale vraj jej to až tak nevadí.

Stúpenci neumývania sa začali najprv s vlasmi - vodu používali, ale šampón už nie. Teraz sa objavujú náznaky, že ďalšie na rade by mohlo byť pranie. Ako prví tento prístup začali vyznávať milovníci džínsoviny. "Čokoľvek z tohto materiálu neperiem, ak sa nestane nejaká katastrofa, napríklad že si rifle oblejem mliekom. Získajú tak lepšiu patinu, vydržia dlhšie," hovorí učiteľ Daniel, podľa ktorého džínsy nesmrdia, ani keď sa neperú.

Naozaj nie je nutné prať tak často

Klimatická kríza nás snáď konečne priviedla k tomu, aby sme sa zamysleli nad vplyvom prania na vysokých teplotách a nad spotrebou vody a pracích prostriedkov. Energetická kríza ľudí donútila premýšľať o cene každej várky bielizne. Zistili, že naozaj nie je nutné prať tak často, oblečenie často potrebovalo len osviežiť, na čo sa používa sprej obmedzujúci zápach. Iní ľudia zas začali prať len na 30 stupňoch, používajú mydlové orechy alebo perú v noci, kedy je elektrina lacnejšia.

Profesorka geografie na Londýnskej univerzite a spoluautorka knihy Špina: Zašpinená realita obyčajného života Rosie Coxová pripomína, že možnosť každodenného prania je niečím pomerne novým. "To, čo sa deje u vás doma, je možné len vďaka veľkému pokroku - vodovodu v domácnostiach a vynálezu práčiek, ktoré sa ľuďom zmestia do domov a sú cenovo dostupnejšie." Podľa odborníčky je to, čo ľudia považujú za čisté, dané kultúrne, historicky a sociálne.