Vyhýbate sa spracovaným potravinám, lebo si myslíte, že vám škodia? OMYL! Tieto jesť môžete, sú zdravé

Expertka na výživu Rhiannon Lambertová povedala, že mnohí z jej klientov sa jej často pýtajú, či musia z jedálnička vylúčiť spracované potraviny. Autorka bestselleru The Science of Nutrition pre The Sun vysvetlila, že zatiaľ čo ultraspracované potraviny, ako sú sladkosti, pečivo a hotové jedlá, by ste mali konzumovať len striedmo, existujú niektoré spracované potraviny, ktoré sú vysoko výživné. Medzi spracovanými a ultraspracovanými potravinami je totiž rozdiel.

Potravinári používajú klasifikačný systém NOVA, aby zaradili potraviny do jednej zo štyroch kategórií. Sú to: nespracované a minimálne spracované potraviny, spracované kulinárske prísady, spracované jedlá a ultraspracované potraviny. "Spracované potraviny sú produkty, ktoré obsahujú nespracované potraviny ako ovos, ovocie, zelenina, mäso, ryby, obilniny, jogurty a pridané - soľ, olej alebo cukor, aby sa zachovala trvanlivosť a zlepšila chuť a textúra produktu," priblížila Lambertová. Ako príklad uviedla konzervovanú a fľaškovanú zeleninu a strukoviny v slanom náleve, solené alebo pocukrované orechy a semená, solené, sušené, nakladané alebo údené mäso a ryby, konzervované ryby, ovocie v sirupe a čerstvo vyrobené nebalené chleby a syry.

Ultraspracované potraviny sú produkty, ktoré prešli priemyselnými spracovateľskými technikami, ktoré menia senzorické vlastnosti potraviny. Často do nich pridávajú veľké množstvá dlhého zoznamu prísad, ako je soľ, cukor, tuky a zvýrazňovače chuti. Do zmesi môžu tiež pridať farbivá, emulgátory a sladidlá, zahusťovadlá a protipenové, objemové, sýtené, penivé, želírujúce a leštiace látky. Ultraspracované potraviny preto obsahujú aj prísady, ktoré predĺžia ich trvanlivosť, ochránia pôvodné vlastnosti potravín alebo zabránia rastu škodlivých baktérií. Sem patria produkty, ako sú sýtené nealkoholické nápoje a sladké alebo slané balené pochutiny, čokoláda, cukríky, zmrzlina, masovo vyrábané balené chleby a buchty. Zahrnuté sú však aj margaríny a iné nátierky, sušienky, pečivo, koláče a koláčové zmesi, raňajkové cereálie, energetické tyčinky a energetické nápoje. A možno vás to prekvapí, ale na zozname sú aj mliečne nápoje, ovocné jogurty a ovocné nápoje.

"Spracované potraviny nie sú vždy automaticky horšie alebo menej zdravé ako čerstvejšie alebo menej spracované odrody. Veľa potravín, ktoré kupujeme v supermarketoch, prešlo nejakou formou spracovania." Ale to, či boli spracované minimálne alebo vysoko, má rôzny vplyv na ich nutričnú hodnotu. Odborníčka zdieľala zoznam potravín bohatých na živiny, ktoré sa považujú za spracované, ale aj napriek tomu zostávajú vysoko výživné. Z tohto dôvodu by mali byť súčasťou vyváženej, pestrej a zdravej stravy.

Pečená fazuľa

Dopriať si pečenú fazuľu z konzervy je skvelý spôsob, ako zvýšiť príjem vitamínov B, železa, rastlinných bielkovín a vlákniny. Konzumácia rôznych druhov fazule môže pomôcť zlepšiť zdravie vašich čriev. Vyberte si však radšej fazuľu, ktorá sa uchováva vo vode a nie v slanom náleve. A ak kupujete omáčku, uistite sa, že ide o typy so zníženým obsahom cukru a soli.

Konzervované alebo mrazené ovocie a zelenina

Možno si myslíte, že musíte kupovať čerstvé ovocie a zeleninu, aby ste získali ich plnú nutričnú hodnotu. Obsah vlákniny konzervovaného ovocia a zeleniny ale ostáva zachovaný, najmä ak majú šupku. Aj pri tomto type tovaru je vhodnejšie vyberať tie, ktoré nie sú v slanom náleve alebo sirupe, aby ste znížili príjem soli a cukru na minimum. "Mrazené ovocie a zelenina majú často pri kúpe o niečo vyššiu nutričnú hodnotu ako čerstvé produkty, pretože sa zmrazujú ihneď po zbere, keď sú na najvyššej nutričnej hodnote," vysvetlila Lambertová.

Mlieko a obohatené rastlinné alternatívy

Pasterizované mlieko je stále mimoriadne bohaté na živiny a poskytuje vám aj vápnik, vitamín D, vitamín B12, jód, bielkoviny a sacharidy. Vitamínový hit vám môžu poskytnúť aj alternatívy mlieka, a to aj tie spracované. Orieškové, hrachové, ryžové, ovsené a kokosové nápoje prechádzajú spracovaním nazývaným fortifikácia, a práve to zabezpečuje, že získate pridané živiny ako vápnik, jód, vitamín D a vitamín B12.

Celozrnné potraviny

Zatiaľ čo samotné celozrnné výrobky nie sú spracované, často sa pridávajú do potravín, ktoré sú, ako je chlieb. Môžu byť skvelým zdrojom vlákniny, vitamínov B, omega-3 mastných kyselín, antioxidantov a rastlinných bielkovín. Výživová poradkyňa odporúča ich pravidelnú konzumáciu, pretože sa spája so zlepšením zdravia čriev, srdca a zníženého rizika rakoviny, cukrovky a obezity.

Tofu

Tofu je ďalšia potravina bohatá na živiny, ktorá prešla určitou formou spracovania. Často je tiež obohatené o živiny, ako je vápnik, čo je skvelé pre tých, ktorí konzumujú len rastlinnú stravu, a preto nekonzumujú mliečne výrobky tak často.