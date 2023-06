Američanov sa pýtali, aké je hlavné mesto tejto krajiny: Och, tie ODPOVEDE! Hanba na sto rokov

CANBERRA - O inteligencii a všeobecnom prehľade Američanov koluje množstvo vtipov už dlhé roky. Na internete sa objavilo video, ktoré tento predsudok len potvrdzuje. Moderátor sa v ňom pýta Američanov, aké je hlavné mesto Austrálie. Väčšina odpovedí by v škole neobstála.

To, že si niekto pomýli Slovensko so Slovinskom, sa dá ešte ospravedlniť, ale ak si niekto mýli Austráliu s Rakúskom, to už je trochu iný level. Toto faux pas sa deje najmä Američanom, ktorí si často myslia, že "Aussie", čo je skratka pre Austráliu, znamená "Austria" (Rakúsko). Zábavné video, ktoré koluje na sociálnych sieťach, je práve o tomto prehrešku. Moderátor, ktorý sa na pláži ľudí dopytuje, aké je hlavné mesto Austrálie, si vypočuje rôzne tipy. Pritom svojim respondentom ponúka peňažnú výhru, ktorá sa stále zvyšuje. Začína na 20 dolároch a končí pri 160 dolároch.

Medzi najčastejšie odpovede patria Melbourne a Sydney. Melbourne je hlavné mesto austrálskeho štátu Victoria, Sydney zas metropolou Nového Južného Walesu. Správna odpoveď Canberra však zaznie len málokedy. Padne aj sebavedomá odpoveď spomínaného výrazu Aussie. Ďalší respondent, ktorý môže vyhrať sto dolárov, odpovie: "Nemám potuchy, aby som bol k tebe úprimný."

Video za necelé dva týždne na Youtube nazbieralo vyše osem miliónov zobrazení a viac ako jedenásťtisíc komentárov. Mnohých Austrálčanov pobavilo a priznali, že aj oni považujú svoje hlavné mesto za ľahko zabudnuteľné. Hoci také Sydney priťahuje omnoho väčšiu pozornosť turistov, Canberra je sídlom austrálskej vlády, parlamentu, najvyššieho súdu či ďalších významných inštitúcií. "Niekedy zabúdam na Canberru, nevedel som, že existuje, dokým som sa nepresťahoval do Austrálie,“ napísal jeden z komentujúcich. "Žijem tu, ale niekedy aj zabudnem, že Canberra existuje. Nie je to totiž žiadna turistická destinácia," poznamenal ďalší.