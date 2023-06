Študenti otvorili pivnicu, ktorá bola zamknutá desiatky rokov: To, čo v nej našli, ich vydesilo

INDIANA - Skupina študentov sa rozhodla otvoriť pivnicu, ktorá bola zamknutá, odkedy sa nasťahovali do ich domu na vysokej škole. Keď sa im to podarilo, nemohli uveriť tomu, čo v nej našli. Nečakaný objav ich poriadne vystrašil. Myslia si, že presne vedia, o čo ide.

Študenti sa rozhodli otvoriť zamknuté pivničné dvere na svojom pozemku, ktoré pre nich doteraz zostávali záhadou. Dievčina menom Midge z Indiany v USA zdieľala nezvyčajný objav na TikToku. Jej kamaráti si myslia, že presne vedia, čo to je. "Naša pivnica bola zamknutá, odkedy sme sa nasťahovali a nikdy neuhádnete, čo sme v nej našli," zaznieva vo videu. Neskôr vysvetlila, že keďže je to prenajatý dom a pivnica bola zamknutá, predpokladali, že je to sklad ich prenajímateľa a neodvážili sa ísť dovnútra.

Midge zachytila, ako jej kamarátka vošla do strašidelne vyzerajúcej pivnice, ktorá mala vchod zvonku domu a ostatní opatrne čakali vonku. Postupne sa k nej pridali ďalší členovia partie. Keď sa rozhliadli, rýchlo si uvedomili, že našli starú zostavu, doplnenú o nástenné maľby obľúbených animovaných postáv, ako sú Šmolkovia. Vo vnútri bolo aj niečo, čo vyzeralo ako starý bar, na pulte stále ležala prázdna plechovka Red Bullu. Na podlahe ležali biele dvere, zvyšok miestnosti vyzeral veľmi zanedbane. Pri bližšom skúmaní jeden študent zistil, že zostava pochádza z decembra 2007, bola teda takmer dve desaťročia stará.

Video okomentovali stovky užívateľov, pričom mnohí sa podelili o svoje domnienky, čo by mali s pivnicou urobiť. "Premeňte to na tiki bar s reťazovými a neónovými svetlami," poradil jeden. Iní sa nedokázali ubrániť pocitu a strachu z toho, ako strašidelne pivnica vyzerala. "Takto sa začínajú strašidelné filmy. Bol by som príliš vydesený na to to otvoriť," priznala jedna osoba.