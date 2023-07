Žena (28) sa dotkla prudko jedovatej rastliny: Keď uvidíte, čo to spravilo s jej rukou... OCH!

LONDÝN - Dvadsaťosemročná Tina Sabineová sa nešťastnou náhodou počas prechádzky so psami dotkla boľševníka obrovského. Spôsobilo jej to obrovské zdravotné komplikácie a na dlhý čas skončila v nemocnici. Hoci došlo ku kontaktu s touto rastlinou už pred dvomi rokmi, stále zápasí s jeho následkami.

Boľševník obrovský je kvitnúca rastlina z rovnakej čeľade ako mrkva. Od jej vňate je však nielen neporovnateľne väčší a mohutnejší, ale navyše obsahuje aj prudko jedovaté látky. Ak sa o túto rastlinu obtriete, môžu sa vám na pokožke v priebehu 24 až 48 hodín vytvoriť pľuzgiere. A pokiaľ sa dostane do kontaktu s okom, hrozí oslepnutie. Skúsenosti s boľševníkom má aj 28-ročná Tina Sabineová, ktorá s ním prišla do kontaktu na prechádzke v prírode so svojimi psami. "Keď som išla večer spať, bola som úplne v poriadku. No na druhý deň po zobudení som sa nemohla hýbať. Mala som bolesti," spomína si Britka na udalosť z roku 2021. Keď sa vraj pozrela na svoju ruku, bola úplne červená a vyzerala tak, že má vybuchnúť, informuje New York Post. V nemocnici sa jej pýtali, či jej niekto na ňu vylial kyselinu.

I touched a dangerous plant — and transformed into a Teletubby https://t.co/TmcSglEewK pic.twitter.com/DrX53A3eH4 — New York Post (@nypost) June 16, 2023

Následne pacientke veľmi opuchli prsty a zdravotníci jej museli prestrihnúť prstene. Stretnutie s rastlinou a následné komplikácie nakoniec spôsobili, že Tina strávila v nemocnici jeden mesiac. Dva týždne vraj nemohla kvôli hrozným pľuzgierom a popáleninám vôbec chodiť. "Prvých pár dní som nebola pri vedomí, natierali ma krémom a čakali, či sa to zlepší. Pravá strana tváre sa mi tak opuchla, že som vyzerala ako Teletubby," spomína si. V chrbtici sa jej tiež vytvorila zrazenina, čo jej spôsobovalo bolesť pri chôdzi.

Tina bola nútená používať šesť mesiacov kolobežku a aj v súčasnosti sa pri chôdzi musí spoliehať na paličku. Dodnes tiež nemôže úplne používať pravú ruku. "Vrátila som sa na miesto, o ktorom som si myslela, že som tam prišla do kontaktu s boľševníkom. A stále tam je. Desí ma, keď si pomyslím, že sa vonku hrajú deti a mohli by sa ho dotknúť," dodala.