Letuška vždy po príchode do hotelovej izby hodí fľašu pod posteľ: Robte to aj vy! Dôležitý dôvod

LONDÝN - Pri cestovaní, obzvlášť do zahraničia, je najdôležitejšie zostať v bezpečí. Nebezpečenstvo na vás môže číhať aj na prvý pohľad pokojnom mieste, ako je vaša hotelová izba. Jedna letuška sa podelila so svojimi tipmi, ako zistiť, či sa vo vašej izbe nenachádza niekto ďalší. Cestovatelia tieto rady veľmi ocenili.

Niektorí dovolenkári sa v hotelových izbách necítia bezpečne a obávajú sa, že by sa do izby mohol vkradnúť votrelec a schovať sa v šatníku alebo pod posteľou. Letuška Esther, ktorá lieta pre európsku leteckú spoločnosť KLM, sa podelila o svoje najlepšie hotelové triky, ako zostať v bezpečí na dovolenke v zahraničí. Sama strávila nejaký čas v stovkách hotelov po celom svete. Prezradila, že existuje jednoduchý a bezpečný spôsob, ako zistiť, či sa niekto schováva pod posteľou bez toho, aby ste sa pozreli. Stačí, ak pod posteľ hodíte fľašu, ktorá sa prirodzene vykotúľa z druhej strany. Ak sa tak nestane, možno máte v izbe votrelca.

Americká letuška Kat Kamaliová potvrdila, že je naozaj veľmi dôležité, aby si ľudia hneď po príchode skontrolovali, či je niekto v izbe. Turisti by nikdy nemali vyslovovať číslo svojej hotelovej izby nahlas a mali by sa uistiť, že hneď po príchode skontrolujú priestor za závesmi a pod posteľou.

Aj bývalá letuška menom Nassim sa podelila o svoje tipy, ako zostať v hotelovej izbe v bezpečí. "Keď som začala lietať, počula som príbeh o členovi posádky, ktorý vošiel do svojej hotelovej izby, poriadne ju neskontroloval a niekto bol v izbe ukrytý. Tá osoba ho napadla, takže vždy, keď som sa dostala do hotelovej izby, zaprela som dvere batožinou, aby boli otvorené. Potom som vošla dovnútra a všetko skontrolovala." Taktiež je podľa nej dobré nechávať kufor pri dverách, pretože ak ich niekto otvorí zvonka, budete počuť hluk.

Letušky ovládajú aj ďalšie triky na to, ako si užiť pobyt v hoteli čo najviac. Podľa Esther je lepšie nedávať si kefku do pohára na umývadle v kúpeľni. Navrhuje, aby ste pohár radšej otočili hore dnom a kefku položili naň, nie na umývadlo, pretože to nie je hygienické. "Máte pokrčené oblečenie? Oblečenie si zaveste v kúpeľni pri sprchovaní. Nemáte so sebou reproduktor? Dajte telefón do hrnčeka a máte reproduktor," radí ďalej Esther. Cestovateľom sa tieto tipy veľmi páčili a ocenili predovšetkým tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti. "Super tipy, hlavne ten o priestore pod posteľou," napísal jeden z komentujúcich.