Blondínka odmietla zaplatiť stovky eur Ryanairu za spiatočnú letenku: Vďaka tomuto triku brutálne ušetrila

DUBLIN - Chceli by ste cestovať, ale zdá sa vám to pridrahé? Možno vás bude inšpirovať skúsenosť Katie Nolanovej z Írska. Naposledy doslova za symbolickú cenu navštívila jednu z najatraktívnejších destinácií Talianska, dopriala si miestnu špecialitu, pohár vína a dokonca nakúpila aj suveníry.

Nolanová strávila nejaký čas na Malte, ale keď zistila, že za spiatočnú letenku do Dublinu musí zaplatiť 250 eur, rozhodla sa pre iné riešenie. Vybrala si let s päťhodinovou prestávkou v talianskej Pise. Takto sa jej podarilo nielen uvidieť slávnu šikmú vežu, ale aj výrazne znížiť cestovné náklady. Využila totiž cenovo výhodné lety spoločnosti Ryanair. Všetko bolo navyše úsporné aj časovo a už na druhý deň mohla ísť spokojne do práce.

Veď posúďte sami - namiesto toho, aby Katie zaplatila stovky eur za priamy let, kúpila si za 15 eur letenku z Malty do Pisy. Ďalších 12,50 eura minula na víno a pizzu, dve eurá ju vyšli dve magnetky na chladničku, za vodu zaplatila 1,50 eura a lístok z letiska do centra turistickej destinácie ju stál 10 eur. Nakoniec ešte vytiahla z peňaženky 20 eur za let z Pisy do Dublinu, takže cesta ju stála zhruba 61 eur.

Nie je to prvý raz, čo Nolanová takto navštívila iné krajiny Aj cesty medzi Írskom a Španielskom ju často vyjdú lacnejšie, keď sa zastaví mimo Británie. "Niekoľkokrát som cestovala cez Spojené kráľovstvo zo Španielska do Írska. Je to lacnejšie ako z Dublinu, ktorý je jedným z najdrahších miest v Európe," uviedla.